Чи позбавлять виплат ВПО, яка отримала житло у дарунок — Finance.ua

Чи позбавлять виплат ВПО, яка отримала житло у дарунок Сьогодні 21:13 — Особисті фінанси

Чи позбавлять виплат ВПО, яка отримала житло у дарунок

Наявність у власності житлового приміщення, що придатне для проживання, може бути підставою для відмови в наданні або припиненні допомоги.

Про це розповіли фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

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Допомога не призначається або не виплачується, якщо ВПО (або хтось із членів сім’ї) має у власності житло, яке розташоване на території, яка не входить до Переліку територій активних бойових дій чи тимчасової окупації.

Також допомогу можуть припинити, якщо житло розташоване на території, щодо якої визначено дату завершення бойових дій.

У яких випадках наявність житла не впливає на виплати ВПО:

якщо житло непридатне для проживання (має бути документально підтверджено органом місцевого самоврядування або внесено до Реєстру пошкодженого/знищеного майна);

якщо площа житла становить менш ніж 13,65 кв. м на одного члена сім’ї;

якщо житло придбане за кредитні кошти, де перший внесок був менше ніж 100 тис. грн.

Отже, сам факт отримання житла у спадщину чи в дар не завжди призводить до втрати допомоги, але вимагає перевірки відповідно до умов Порядку.

Допомогу можуть припинити або відмовити в її наданні, якщо подароване або успадковане житло:

знаходиться на відносно безпечній території;

придатне для проживання;

має площу понад 13,65 м² на особу,

не підпадає під жоден із винятків —

Як діяти отримувачу допомоги на проживання ВПО

Повідомити орган соцзахисту про зміну майнового стану.

За потреби — надати документи, що підтверджують непридатність житла або його площу.

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У разі припинення допомоги — звернутися за письмовою відповіддю та, за умови протиправного припинення виплат, подати скаргу або повторну заяву з додатковими документами.

Після укладення договору дарування момент виникнення права власності повʼязується з проведенням державної реєстрації — саме із внесенням відповідних відомостей до Реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) людина стає новим власником житла.

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