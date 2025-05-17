Допомога на проживання ВПО: чи позбавлять виплат особу, яка відкрила депозит — Finance.ua

Допомога на проживання ВПО: чи позбавлять виплат особу, яка відкрила депозит Сьогодні 10:12 — Кредит&Депозит

Допомога на проживання ВПО: чи позбавлять виплат особу, яка відкрила депозит

Внутрішньо переміщені особи можуть втратити виплати на проживання, якщо на їхньому депозитному банківському рахунку розміщено коштів на понад 100 тис. грн.

Про це розповіли фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

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Як зауважують спеціалісти, також виплати не нараховують, якщо переселенець має ОВДП, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень.

Які є винятки

Виняток: якщо ВПО отримує щорічну або одноразову державну грошову допомогу як особа, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, то вона може розмістити ці кошти на депозиті, і в такому разі виплати на проживання не припиняються.

Йдеться про випадки, коли одноразову грошову допомогу отримує безпосередньо людина, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а не член її сімʼї.

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Натомість, якщо таку допомогу отримує ВПО як член сімʼї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи, то на ці випадки виняток не поширюється.

Таким чином, відмова органу соцзахисту у зв’язку із наявністю депозиту буде незаконною за сукупності наступних умов:

є рішення Комісії про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

грошову допомогу отримала особа (не член її сімʼї), стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

наведені факти мали місце після 28.01.2024 р. (момент набрання чинності змінами до Порядку, якими були встановлені такі винятки).

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які отримують допомогу від держави на проживання, можуть втратити виплати у разі купівлі валюти на суму понад 100 тис. грн.

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