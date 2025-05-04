Чи можуть ВПО втратити виплати через купівлю валюти — Finance.ua

Чи можуть ВПО втратити виплати через купівлю валюти Сьогодні 10:13 — Особисті фінанси

Чи можуть ВПО втратити виплати через купівлю валюти

Внутрішньо переміщені особи, які отримують допомогу від держави на проживання, можуть втратити виплати у разі купівлі валюти на суму понад 100 тис. грн.

Спеціалісти «Юридичного порадника для ВПО» пояснюють , за який період враховується купівля валюти.

Як це працює

Зазначається, що допомога не призначається сімʼям, якщо протягом трьох місяців перед зверненням або під час її отримання особа з числа членів сім’ї здійснила операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень.

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Однак, це не стосується валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних (у тому числі реабілітаційних, протезування), соціальних та/або освітніх послуг.

Умови для ВПО, які вже отримують виплати

Фахівці нагадали, що допомога на проживання ВПО призначається строком на 6 місяців з можливістю продовження на наступні 6 місяців.

Тобто для ВПО, які вже отримують виплати, братиметься до уваги піврічний період отримання допомоги.

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Якщо в цьому періоді людина здійснили купівлю валюти, право на отримання допомоги втрачається тоді, коли загальна сума перевищила 100 тис. грн.

Наприклад: ВПО отримує допомогу на проживання з вересня 2024 р. В жовтні вона придбала валюту на суму 45 тис. грн, в грудні — на 58 тис. грн — значить право на отримання виплат втрачається в грудні.

Як здійснюється моніторинг таких операцій

Щомісяця Мінсоцполітики передає дані Мінфіну для перевірки.

У разі виявлення невідповідності вимогам орган соціального захисту населення припиняє виплату з місяця, що настає за місяцем виникнення обставин, що впливають на право отримання допомоги.

Тобто, повертаючись до прикладу, допомога мала б бути припинена в січні.

Чи потрібно буде повертати кошти

У разі неправомірної або повторної виплати отримувачу допомоги за певний період суми такої виплаченої допомоги повертаються отримувачем добровільно або за вимогою органу соціального захисту населення.

Орган соціального захисту населення з моменту виявлення факту надміру перерахованої (виплаченої) допомоги визначає обсяг неправомірно або повторно отриманих коштів та протягом 30 робочих днів повідомляє про це уповноваженій особі або отримувачу шляхом надсилання повідомлення.

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Тобто, якщо допомога не була припинена в січні і людина продовжувала отримувати виплати, такі кошти вважатимуться неправомірно виплаченими і підлягатимуть поверненню.

Довідка Finance.ua:

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