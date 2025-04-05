Жінки-ВПО мають найнижчий дохід, але не прагнуть масово виїжджати за кордон — дослідження Сьогодні 15:14

Жінки-ВПО мають найнижчий дохід, але не прагнуть масово виїжджати за кордон — дослідження

Жінки з-поміж внутрішньо переміщених осіб в Україні мають найнижчий рівень доходів. Втім, попри поширені наративи, жінки з окупованих територій чи зон бойових дій не демонструють більшого бажання виїхати за кордон.

Про це свідчить опитування, проведене Центром економічної стратегії.

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Зазначається, що у всіх групах рівень наміру виїзду приблизно однаковий.

Намір виїхати за кордон мають 17% ВПО, що співмірно з іншими групами — 14% серед колишніх ВПО та 12% серед тих, хто не виїжджав.

Що впливає на наміри ВПО щодо еміграції

Житло — ключовий фактор, що впливає на рішення людей залишатися, виїжджати чи повертатися. 64% ВПО орендують житло, і лише 16% мають власне (до війни таких було 76%).

За словами Дарини Марчак, першої заступниці міністра соціальної політики України, понад 800 тисяч ВПО працездатного віку сьогодні не працевлаштовані.

Вона наголосила, що ця кількість — величезний резерв для ринку праці, тому задачею міністерства є допомогти громадянам повернутись до ринку праці і до економічноі незалежності.

«Але якщо мама не має доступу до дитсадка з укриттям у прифронтових зонах, вона змушена залишатися вдома, втрачаючи можливість працювати. Догляд за літніми родичами також часто лягає на сім’ю, що змушує людей звільнятися. Саме тому один з пріоритетів — забезпечити надання для родин внутрішньо переміщених осіб необхідних соціальних послуг, зокрема послуг з догляду», — наголосила Марчак.

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Марчак наголосила, що один з пріоритетів держави — розширення мережі соціальних послуг для ВПО, що має сприяти їхній адаптації у нових громадах.

Нагадаємо, за результатами соціологічного дослідження, 75% внутрішньо переміщених осіб інтегрувалися у життя своїх нових громад і не планують переїздити з того населеного пункту, де вони мешкають зараз.

На таке рішення значною мірою впливає те, що українське суспільство та місцева влада активно залучені до допомоги та підтримки людей, які вимушені були змінити місце проживання через війну.

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