Виробничий сектор: що із зарплатами та які виклики

На тлі трансформацій підприємства харчової та переробної промисловості стикаються з безпрецедентними викликами: від гострого дефіциту робітничих кадрів до складного пошуку балансу між очікуваннями працівників і платоспроможністю бізнесу.

Дані нового аналітичного звіту GRC.UA «Барометр ринку праці» демонструють ключові тенденції у виробничому секторі, які напряму стосуються і продовольчої галузі.

Дані були отримані в результаті соціологічного дослідження, що охопило 6160 шукачів. В опитуванні взяли участь респонденти з усіх куточків України (Київ, Західний, Центральний, Південний, Східний регіони).

83,3% опитаних виробничих компаній працюють у повному обсязі, а ще 16,7% — частково, кадрове питання залишається найголовнішим болем галузі.

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Пошук і затримання кваліфікованих фахівців перетворилися на щоденний виклик для менеджменту.

Виклики

Серед основних викликів ринку праці, з якими стикаються виробничі підприємства, опитані роботодавці виділяють:

Дефіцит кандидатів робітничих професій — 83,3%

Відтік людей за кордон — 66,7%

Інтеграцію ветеранів та ветеранок у професійне життя — 66,7%

Загальний кадровий голод у всіх категоріях — 50%

Нестачу молодих спеціалістів — 16,7%

Усі опитані роботодавці працевлаштовують працівників віком 50+, 66,7% залучають жінок на традиційно «чоловічі» професії та працевлаштовують людей з інвалідністю, а 50% активно працюють із внутрішньо переміщеними особами (ВПО) та реінтеграцією військових.

Зарплати

Водночас напруга відчувається і з боку кандидатів. Фінансове питання залишається ключовим бар’єром: 64% працівників виробничої сфери повідомляють про труднощі з пошуком роботи з гідною оплатою.

Попри економічні труднощі, самі працівники демонструють стійку позицію щодо доходу:

76% працівників не готові знижувати свої зарплатні очікування (лише 20% погодилися б на мінімальне зниження в межах 5%).

76% опитаних співробітників уже шукають або активно планують шукати нову роботу, що свідчить про високу мобільність і ризики плинності кадрів.

Інші переваги

Щоб утримувати команди в умовах обмежених бюджетів, роботодавці шукають нефінансові переваги.

Серед факторів утримання працівники найчастіше виділяють:

налагоджені відносини з керівником (48%),

гнучкий графік (36%),

організацію транспорту до/з роботи (36%)

дружню атмосферу (32%).

Крім того, важливим ресурсом для галузі стає перекваліфікація: 68% працівників готові опановувати нові професії заради підвищення затребуваності та доходу.

«Напередодні Дня працівника харчової промисловості ми бачимо, що виробничі підприємства виявляють надзвичайну стійкість. Попри дефіцит кадрів та логістичні виклики, галузь продовжує адаптуватися, інвестувати в утримання команд і шукати нові шляхи для розвитку. Головним завданням на найближчий рік залишається збереження людського капіталу, розвиток програм наставництва та пошук балансу між технологічністю й підтримкою людей», — каже Марина Маковій, генеральна директорка GRC.UA

Раніше ми писали , що люди, які перебувають на обліку в Службі занятості як безробітні, повинні повідомляти кар’єрного радника про обставини, що можуть вплинути на їхній статус або право на отримання допомоги. Несвоєчасне інформування може мати фінансові наслідки.

Фахівці зазначають, протягом трьох робочих днів з моменту виникнення відповідних змін безробітній повинен повідомити про них карʼєрного радника. Зокрема, йдеться про працевлаштування або початок підприємницької діяльності. Службу зайнятості потрібно поінформувати навіть у разі тимчасового працевлаштування.