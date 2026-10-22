Де перевіряти суму сплати податку за землю (пояснення ДПС)

Земельний податок є одним із важливих джерел наповнення місцевих бюджетів, адже кошти від його сплати спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад.

За 9 місяців 2026 року платники перерахували 37,9 млрд грн плати за землю. Це на 12,1%, або на 4,1 млрд грн більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Про це пише ДПС.

Найбільші суми отримали бюджети:

Дніпропетровщини — 6,7 млрд грн,

Києва — 5,1 млрд грн,

Одещини — 3,3 млрд грн,

Львівщини — 2,8 млрд гривень.

Хто платить

Відповідно до Податкового кодексу України, платниками плати за землю є:

власники земельних ділянок — фізичні та юридичні особи;

власники земельних часток (паїв);

постійні землекористувачі, які мають право безстрокового користування земельними ділянками;

землекористувачі, які використовують земельні ділянки державної або комунальної власності на умовах оренди.

Коли потрібно платити

Обов’язок зі сплати земельного податку виникає з моменту набуття права власності на земельну ділянку або права користування нею та триває до припинення відповідного права. Тому важливо стежити за актуальністю відомостей про земельні ділянки, зокрема їх площу, цільове призначення, наявність права на податкові пільги та інших даних, що впливають на розрахунок податку.

Де перевірити

Перевірити суму нарахованого земельного податку та отримати реквізити для його сплати громадяни можуть самостійно через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок «Моя податкова».

Якщо сума сумнівна

Якщо платник не погоджується з нарахованою сумою, він має право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних. Під час неї перевіряють інформацію про кількість і площу земельних ділянок, правильність застосування податкових пільг і ставок, а також визначену суму податкового зобов’язання.

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Звернення щодо проведення звірки можна подати особисто, надіслати поштою або подати в електронній формі через Електронний кабінет платника податків із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Якщо за результатами звірки виявлено розбіжності, контролюючий орган здійснює перерахунок податку в установленому порядку. Після цього платнику надсилають нове податкове повідомлення-рішення, а попереднє вважається скасованим.

Раніше ми писали, що в Україні для учасників бойових дій законом передбачені пільги на отримання земельних ділянок, зокрема право на їхнє першочергове відведення для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.