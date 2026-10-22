Який розмір одноразової допомоги військовим у 2026 році

Військова служба за контрактом є альтернативою мобілізації в умовах воєнного стану. Вона передбачає визначені умови проходження служби, стабільне грошове забезпечення, соціальні гарантії та можливість обрати посаду відповідно до професійної підготовки й досвіду.

То ж військовослужбовці, які вперше укладають строковий контракт зі ЗСУ, мають право на одноразову грошову виплату від держави.

Розміри

У 2026 році її розмір залежить від категорії військового складу та становить від 26 624 до 33 280 гривень.

Розмір одноразової грошової допомоги за укладення першого строкового контракту становить:

для рядового складу — 26 624 грн;

для сержантського та старшинського складу — 29 952 грн;

для офіцерського складу — 33 280 грн.

Хто може отримати

Укласти контракт на проходження військової служби можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства віком від 18 років.

Також така можливість передбачена для громадян, які вже проходять військову службу за мобілізацією.

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Одноразова грошова виплата надається військовослужбовцям, які укладають строковий контракт уперше.

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Нагадаємо, військові зможуть підписати контракти з чіткими термінами служби та відстрочками. Згідно з новою контрактною системою, тривалість відстрочки після завершення контракту залежатиме не лише від його типу, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях.

Також ми писали , що за українськими військовослужбовцями зберігатиметься виплата грошового забезпечення за весь час лікування або реабілітації у стаціонарних умовах.

Закон України 4954-IX вносить зміни до низки законодавчих актів щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію, протезування.

Водночасу Збройних силах України (ЗСУ) немає такого поняття, як зарплата. Натомість військовим виплачують грошове забезпечення. Його розмір нестабільний і залежить від багатьох чинників. Крім того, захисники та їхні родини мають право на низку пільг та соціальних гарантій.