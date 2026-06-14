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Військові зможуть підписати контракти з чіткими термінами служби та відстрочками

Особисті фінанси
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Які відстрочки отримають військові за новими контрактами
Які відстрочки отримають військові за новими контрактами
Згідно з новою контрактною системою, тривалість відстрочки після завершення контракту залежатиме не лише від його типу, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях.
Про це повідомили у міністерстві оборони України.
За словами мініста оборони Михайла Федорова, для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби.
Гарантована для всіх — пів року. Далі залежить від того, який контракт ви уклали та як довго служили у війську.

Яка відстрочка за піхотно-штурмовий контракт

Такий вид контракту передбачає, що після його завершення надається гарантована базова відстрочка на 6 місяців. Далі до уваги береться участь у бойових діях та загальний термін служби:
  • +3 місяці — за кожен місяць виконання бойових завдань;
  • +6 місяців — за кожен рік служби з 2022 року до підписання нового контракту;
  • +1 місяць — за кожен рік служби до 2022 року.
Цей контракт передбачає службу на таких посадах:
  • піхотинці,
  • штурмовики,
  • бойові медики, навідники,
  • механіки-водії та ін., відповідно до Переліків посад і військових частин, затвердженого Міністерством оборони.
На піхотно-штурмовому контракті, потрібно відслужити:
  • 14 місяців — цивільним;
  • 10 місяців — чинним військовим;
  • 6+ місяців — військовим, звільненим зі служби під час дії особливого періоду.
Наприклад, цивільний підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочки. Разом із гарантованою — півтора року.
Відстрочки за піхотно-штурмовий контракт
Відстрочки за піхотно-штурмовий контракт, Інфографіка: Міністерство оборони України
Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець (у такому разі на 10 місяців), який з 2021 року у війську, то додається ще по 6 місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го.
Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. У результаті після завершення контракту військовий отримає 3 роки і 7 місяців відстрочки.

Яка відстрочка за бойовий і базовий контракт

За цими видами контракту потрібно відслужити 24 місяці. Після їх завершення так само надається гарантована базова відстрочка на 6 місяців.
З урахуванням участі в бойових діях і загального терміну служби:
  • +1 день — за кожен день виконання бойових завдань;
  • +1 місяць — за кожен рік служби до 2022 року.
Бойовий контракт передбачає службу на посадах:
  • пілотів БпЛА;
  • операторів наземних роботизованих комплексів (НРК);
  • фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • артилеристів тощо.
Своєю чергою, за базовим контрактом військові служитимуть на посадах поза бойовими частинами.
Відстрочки за бойовий і базовий контракт
Відстрочки за бойовий і базовий контракт, Інфографіка: Міністерство оборони України
За матеріалами:
Finance.ua
ВійськовослужбовецьКонтрактВідстрочка
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