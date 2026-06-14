Військові зможуть підписати контракти з чіткими термінами служби та відстрочками

За словами мініста оборони Михайла Федорова, для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби.
Гарантована для всіх — пів року. Далі залежить від того, який контракт ви уклали та як довго служили у війську.
Яка відстрочка за піхотно-штурмовий контракт
Такий вид контракту передбачає, що після його завершення надається гарантована базова відстрочка на 6 місяців. Далі до уваги береться участь у бойових діях та загальний термін служби:
+3 місяці — за кожен місяць виконання бойових завдань;
+6 місяців — за кожен рік служби з 2022 року до підписання нового контракту;
+1 місяць — за кожен рік служби до 2022 року.
Цей контракт передбачає службу на таких посадах:
піхотинці,
штурмовики,
бойові медики, навідники,
механіки-водії та ін., відповідно до Переліків посад і військових частин, затвердженого Міністерством оборони.
На піхотно-штурмовому контракті, потрібно відслужити:
14 місяців — цивільним;
10 місяців — чинним військовим;
6+ місяців — військовим, звільненим зі служби під час дії особливого періоду.
Наприклад, цивільний підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочки. Разом із гарантованою — півтора року.
Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець (у такому разі на 10 місяців), який з 2021 року у війську, то додається ще по 6 місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го.
Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. У результаті після завершення контракту військовий отримає 3 роки і 7 місяців відстрочки.
Яка відстрочка за бойовий і базовий контракт
За цими видами контракту потрібно відслужити 24 місяці. Після їх завершення так само надається гарантована базова відстрочка на 6 місяців.
З урахуванням участі в бойових діях і загального терміну служби:
+1 день — за кожен день виконання бойових завдань;