Військові зможуть підписати контракти з чіткими термінами служби та відстрочками Сьогодні 09:23 — Особисті фінанси

Які відстрочки отримають військові за новими контрактами

Згідно з новою контрактною системою, тривалість відстрочки після завершення контракту залежатиме не лише від його типу, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях.

Про це повідомили у міністерстві оборони України.

За словами мініста оборони Михайла Федорова, для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби.

Гарантована для всіх — пів року. Далі залежить від того, який контракт ви уклали та як довго служили у війську.

Яка відстрочка за піхотно-штурмовий контракт

Такий вид контракту передбачає, що після його завершення надається гарантована базова відстрочка на 6 місяців. Далі до уваги береться участь у бойових діях та загальний термін служби:

+3 місяці — за кожен місяць виконання бойових завдань;

+6 місяців — за кожен рік служби з 2022 року до підписання нового контракту;

+1 місяць — за кожен рік служби до 2022 року.

Цей контракт передбачає службу на таких посадах:

піхотинці,

штурмовики,

бойові медики, навідники,

механіки-водії та ін., відповідно до Переліків посад і військових частин, затвердженого Міністерством оборони.

На піхотно-штурмовому контракті, потрібно відслужити:

14 місяців — цивільним;

10 місяців — чинним військовим;

6+ місяців — військовим, звільненим зі служби під час дії особливого періоду.

Наприклад, цивільний підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочки. Разом із гарантованою — півтора року.

Відстрочки за піхотно-штурмовий контракт, Інфографіка: Міністерство оборони України

Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець (у такому разі на 10 місяців), який з 2021 року у війську, то додається ще по 6 місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го.

Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. У результаті після завершення контракту військовий отримає 3 роки і 7 місяців відстрочки.

Яка відстрочка за бойовий і базовий контракт

За цими видами контракту потрібно відслужити 24 місяці. Після їх завершення так само надається гарантована базова відстрочка на 6 місяців.

З урахуванням участі в бойових діях і загального терміну служби:

+1 день — за кожен день виконання бойових завдань;

+1 місяць — за кожен рік служби до 2022 року.

Бойовий контракт передбачає службу на посадах:

пілотів БпЛА;

операторів наземних роботизованих комплексів (НРК);

фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ);

артилеристів тощо.

Своєю чергою, за базовим контрактом військові служитимуть на посадах поза бойовими частинами.

Відстрочки за бойовий і базовий контракт, Інфографіка: Міністерство оборони України

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