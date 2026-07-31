Скільки платять за комуналку у Львові Сьогодні 17:23 — Особисті фінанси

Скільки платять за комуналку у Львові

Одним із головних факторів формування платіжок у Львові є опалення.

Через двоставковий тариф на теплову енергію, який використовує ЛМКП «Львівтеплоенерго», плата складається з двох частин:

постійної, коштом якої покриваються витрати на утримання систем, зарплати працівників, ремонти та інші витрати;

змінної, яка визначається рівнем фактичного споживання тепла.

В чому особливість

Особливість системи в тому, що частково платежі можуть нараховуватися впродовж року, а не тільки під час опалювального сезону. Все більше мешканців цього регіону роблять ставку на енергоефективність.

Якщо будинок має утеплений фасад, індивідуальний тепловий пункт та балансування опалювальної системи, тепла в ньому споживається набагато менше. Зазначимо, що від 1 серпня 2026 року у Львові діятиме новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення.

Вартість водопостачання становитиме 36,04 грн за 1 куб. м, водовідведення — 20,34 грн за 1 куб. м. Загальний тариф становитиме 56,38 грн за кубометр.

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У Львові діятиме новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення

Попередній тариф у Львові діяв із 2022 року та становив 25,88 грн за кубометр. За цей час суттєво зросли витрати підприємства на електроенергію (майже у 1,7 раза), паливо, реагенти та оплату праці.

Зазначимо, що Львів має одну з найскладніших систем водопостачання в Україні. Через розташування міста на Головному європейському вододілі воду транспортують до Львова на значні відстані сотнями кілометрів магістральних трубопроводів.

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