0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки платять за комуналку у Львові

Особисті фінанси
89
Скільки платять за комуналку у Львові
Скільки платять за комуналку у Львові
Одним із головних факторів формування платіжок у Львові є опалення.
Через двоставковий тариф на теплову енергію, який використовує ЛМКП «Львівтеплоенерго», плата складається з двох частин:
  • постійної, коштом якої покриваються витрати на утримання систем, зарплати працівників, ремонти та інші витрати;
  • змінної, яка визначається рівнем фактичного споживання тепла.

В чому особливість

Особливість системи в тому, що частково платежі можуть нараховуватися впродовж року, а не тільки під час опалювального сезону. Все більше мешканців цього регіону роблять ставку на енергоефективність.
Якщо будинок має утеплений фасад, індивідуальний тепловий пункт та балансування опалювальної системи, тепла в ньому споживається набагато менше. Зазначимо, що від 1 серпня 2026 року у Львові діятиме новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення.
Вартість водопостачання становитиме 36,04 грн за 1 куб. м, водовідведення — 20,34 грн за 1 куб. м. Загальний тариф становитиме 56,38 грн за кубометр.
Читайте також
У Львові діятиме новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення
Попередній тариф у Львові діяв із 2022 року та становив 25,88 грн за кубометр. За цей час суттєво зросли витрати підприємства на електроенергію (майже у 1,7 раза), паливо, реагенти та оплату праці.
Зазначимо, що Львів має одну з найскладніших систем водопостачання в Україні. Через розташування міста на Головному європейському вододілі воду транспортують до Львова на значні відстані сотнями кілометрів магістральних трубопроводів.
Читайте більше в нашій статті — Скільки коштують комунальні послуги в різних містах України
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЛьвівТарифи
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems