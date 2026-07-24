Коли може запрацювати львівський аеропорт Сьогодні 11:15 — Фондовий ринок

Коли може запрацювати львівський аеропорт

Львівський аеропорт відновить роботу, як тільки будуть вирішені безпекові питання.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

«І аеропорт „Львів“, і аеропорт „Бориспіль“ в робочому стані. Як тільки безпекові питання будуть вирішені, я думаю, ці летовища зможуть відновити роботу. Мова йде про тижні, не про місяці, щойно будуть вирішені безпекові питання», — сказав Садовий.

Він також прояснив ситуацію із забудовою довкола аеропорту.

«Тепер стосовно цієї афери, яка отримала не тільки загальноукраїнську, а й загальноєвропейську відомість. Про що йде мова? Наприклад, аеропорт „Хітроу“ у Лондоні за останні 100 років збільшився в 20 разів. І в радянські часи, коли будувався аеропорт „Львів“, то територія біля аеропорту, близько 70 гектарів, була зарезервована для розвитку аеропорту», — сказав мер.

Він уточнив, що там можна було висаджувати траву, якісь там злаки, але жодної забудови там не можна було робити. І жодних проблем не було адже шість років тому в Україні був процес об’єднання громад.

Тоді, як розповів Садовий, багато громад доєдналися до Львова, а громада Сокільників, на території якої частково знаходиться летовище, сказала, що хоче лишатися селом.

Потім з’явилося рішення сільської ради Сокільників щодо будівництва там ще 50 тисяч метрів квадратних житла на 8 тисяч мешканців.

«Тобто це має з’явитися ще одне велике місто, без каналізації, без водопостачання, без освіти, без медицини, без нічого. Просто взяти і цю територію, яка є резервною до аеропорту, забудувати. Це, звичайно, викликало шок, тому що сьогодні в світі є проста формула: є литовище, є місто. Нема летовища, немає міста. І ми звернулися в суд. Наразі ті всі процеси є заблоковані», — зазначив мер.

За його словами, Європейський Союз має дуже великий проєкт вартістю близько 10 млрд євро щодо власного вибудовування Львова як великого транспортного вузла.

«Це під’єднання залізничного сполучення, європейської колії замість радянського стандарту і плюс з’єднання львівського летовища з львівським вокзалом. Фактично вибудовується такий транспортний вузол. І це все пробують наші доморощені підприємці, їхні лобісти сковирнути», — розповів Садовий.

Мер Львова додав, що буквально нещодавно міністерство транспорту Великої Британії презентувало великий проєкт, як має виглядати львівське летовище.

Нагадаємо, Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року — у перший день повномасштабного вторгнення росії.

Відповідно до звіту Європейської організації безпеки повітряної навігації, обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України можуть зберегтися до 2029 року.

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