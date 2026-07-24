Засновник Uber залучив $1,7 млрд на розвиток робототехнічного стартапу Atoms Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Засновник Uber Тревіс Каланік оголосив про залучення $1,7 млрд для свого нового стартапу Atoms, який спеціалізується на створенні робототехнічних систем та рішень у сфері промислового штучного інтелекту.

Про це підприємець повідомив у власному блозі.

Раунд фінансування поєднав акціонерний капітал і боргові інструменти. Головним інвестором виступив венчурний фонд Andreessen Horowitz (a16z). У фінансуванні також взяла участь компанія Uber, а кредитну частину угоди забезпечили інвестиційні банки Goldman Sachs і JPMorgan Chase.

Крім того, співзасновник Andreessen Horowitz Бен Горовіц увійде до ради директорів Atoms.

Коментуючи угоду, Каланік заявив, що новий проєкт є логічним продовженням його попередніх бізнесів.

«У багатьох сенсах цей раунд фінансування є продовженням незавершеної справи. Він дає нам можливість завершити історію переходу від „бітів“ до „атомів“, яку ми почали в Uber, розвинули в CloudKitchens і тепер реалізуємо через Atoms», — зазначив він.

Залучений капітал компанія планує спрямувати на розробку роботизованих комплексів та систем автоматизації для промислових підприємств. Основний акцент Atoms робить на використанні штучного інтелекту для оптимізації роботи з фізичними об’єктами та виробничими процесами.

За словами Каланіка, значний потенціал для впровадження таких технологій мають гірничодобувна промисловість, будівництво, важкий транспорт і харчове виробництво.

«Гірничодобувна галузь, будівництво, важкий транспорт і виробництво продуктів харчування — це лише частина секторів, які працюють із фізичними об’єктами та очікують масштабної цифрової трансформації. Промисловий штучний інтелект стане двигуном наступної промислової революції», — наголосив підприємець.

Atoms ставить за мету розробку програмно-апаратних рішень, які допоможуть автоматизувати виробничі процеси та підвищити ефективність підприємств у традиційних галузях економіки. Залучення $1,7 млрд є одним із найбільших раундів фінансування для компанії, що працює у сфері промислової робототехніки та штучного інтелекту, і свідчить про зростаючий інтерес інвесторів до технологій автоматизації реального сектору економіки.

borgexpert За матеріалами:

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