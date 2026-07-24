0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Засновник Uber залучив $1,7 млрд на розвиток робототехнічного стартапу Atoms

Фондовий ринок
8
Засновник Uber Тревіс Каланік оголосив про залучення $1,7 млрд для свого нового стартапу Atoms, який спеціалізується на створенні робототехнічних систем та рішень у сфері промислового штучного інтелекту.
Про це підприємець повідомив у власному блозі.
Раунд фінансування поєднав акціонерний капітал і боргові інструменти. Головним інвестором виступив венчурний фонд Andreessen Horowitz (a16z). У фінансуванні також взяла участь компанія Uber, а кредитну частину угоди забезпечили інвестиційні банки Goldman Sachs і JPMorgan Chase.
Крім того, співзасновник Andreessen Horowitz Бен Горовіц увійде до ради директорів Atoms.
Коментуючи угоду, Каланік заявив, що новий проєкт є логічним продовженням його попередніх бізнесів.
«У багатьох сенсах цей раунд фінансування є продовженням незавершеної справи. Він дає нам можливість завершити історію переходу від „бітів“ до „атомів“, яку ми почали в Uber, розвинули в CloudKitchens і тепер реалізуємо через Atoms», — зазначив він.
Залучений капітал компанія планує спрямувати на розробку роботизованих комплексів та систем автоматизації для промислових підприємств. Основний акцент Atoms робить на використанні штучного інтелекту для оптимізації роботи з фізичними об’єктами та виробничими процесами.
За словами Каланіка, значний потенціал для впровадження таких технологій мають гірничодобувна промисловість, будівництво, важкий транспорт і харчове виробництво.
«Гірничодобувна галузь, будівництво, важкий транспорт і виробництво продуктів харчування — це лише частина секторів, які працюють із фізичними об’єктами та очікують масштабної цифрової трансформації. Промисловий штучний інтелект стане двигуном наступної промислової революції», — наголосив підприємець.
Atoms ставить за мету розробку програмно-апаратних рішень, які допоможуть автоматизувати виробничі процеси та підвищити ефективність підприємств у традиційних галузях економіки. Залучення $1,7 млрд є одним із найбільших раундів фінансування для компанії, що працює у сфері промислової робототехніки та штучного інтелекту, і свідчить про зростаючий інтерес інвесторів до технологій автоматизації реального сектору економіки.
За матеріалами:
borgexpert
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems