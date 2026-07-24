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Єврокомісія оштрафувала Google майже на мільярд євро

Фондовий ринок
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Єврокомісія зобов'язала Google протягом 60 днів повністю усунути виявлені порушення
Єврокомісія зобов'язала Google протягом 60 днів повністю усунути виявлені порушення
Європейська комісія оштрафувала американського технологічного гіганта Google на загальну суму 890 млн євро за два порушення європейського закону про цифрові ринки (Digital Markets Act).
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Перший штраф

Перший штраф у розмірі 460 млн євро компанія отримала за просування власних сервісів у пошуковій видачі Google Search.
Комісія встановила, що техгігант надає систематичну перевагу власним продуктам — зокрема сервісам для пошуку готелів, транспорту, покупок та спортивних результатів. Вони розміщувалися вище за пропозиції конкурентів, отримували розширені візуальні елементи та спеціальні фільтри.

Другий штраф

Друге покарання у розмірі 430 млн євро пов’язане з обмеженнями в магазині застосунків Google Play.
За даними європейського регулятора, компанія забороняла розробникам безкоштовно інформувати користувачів про альтернативні та дешевші способи купівлі товарів чи передплат на зовнішніх сайтах або в інших магазинах, а також встановлювала надмірні комісії за такі переходи.

Реакція США та наслідки для Google

Єврокомісія зобов’язала Google протягом 60 днів повністю усунути виявлені порушення. Якщо компанія не виконає ці вимоги у визначений термін, їй загрожують регулярні штрафні платежі в розмірі до 5% від її щоденного світового обігу.
Подібні рішення є частиною системної боротьби Євросоюзу проти антимонопольних порушень з боку американських технологічних корпорацій. На такі кроки Брюсселя у Вашингтоні реагують вкрай гостро. Зокрема, у вересні 2025 року після чергового штрафу проти Google президент США Дональд Трамп пригрозив Євросоюзу застосувати торговельні контрзаходи згідно з розділом 301 Закону про торгівлю США.
За матеріалами:
Діло
GoogleЄСШтраф
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