За пів року позичальники банків в управлінні Фонду погасили майже 126 млн грн заборгованості Сьогодні 16:35 — Фондовий ринок

За пів року позичальники банків в управлінні Фонду погасили майже 126 млн грн заборгованості

У січні-червні 2026 року позичальники банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд), за програмами реструктуризації кредитів погасили 125,9 млн грн.

Як зазначила директорка Департаменту ліквідації банків Фонду гарантування вкладів Тетяна Старцева, 99% від цих коштів склали надходження від погашення кредитів суб’єктів господарювання.

«Майже 126 млн грн, які надійшли до банків у першому півріччі за програмами реструктуризації, свідчать, що цей механізм працює. Найактивніше ним користуються юридичні особи. Для позичальників це можливість врегулювати кредитну заборгованість на прийнятних умовах і відновити виконання своїх зобов’язань, а для Фонду — додатковий інструмент повернення коштів до банків, що перебувають в управлінні. Ми бачимо, що дедалі більше клієнтів обирають не затягування спору, а конструктивне врегулювання питання», — пояснює Тетяна Старцева.

Від початку 2022 року загальна сума надходжень до банків, що ліквідуються Фондом, від позичальників склала понад 1562,4 млн грн.

Зазначимо, що для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії таких умов продовжено до 31 серпня 2026 року. Для позичальників-фізичних осіб застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн — для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць). Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

Для приєднання фізичних осіб до програми реструктуризації фізична особа-позичальник має подати до банку заяву про приєднання до Умов погашення заборгованості та здійснити платіж у погашення заборгованості за кредитним договором у визначеному порядку.

Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації. На період реструктуризації проценти за користування кредитом встановлюються залежно від періоду реструктуризації та сплачуються щомісячно. Чим довший строк погашення боргу, тим більша ставка: менше 18 місяців — ставка 0,1% річних, 19−24 місяці — 3%, більше двох років — 5%. Період реструктуризації встановлюється згідно з клопотанням клієнта, але повне погашення має відбутись не пізніше дати завершення процедури ліквідації.

Юридичним особам і ФОП, які мають кредит у банку , що ліквідується, потрібно звернутись до банку-кредитора для консультації щодо необхідного пакету документів і подальшого плану дій для проведення реструктуризації.

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