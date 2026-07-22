Air France призупиняє рейси до Ер-Ріяду, Дубая та Бейрута (список компаній) Сьогодні 14:24 — Фондовий ринок

Air France призупиняє рейси до Ер-Ріяду, Дубая та Бейрута (список компаній)

Авіакомпанія Air France підтвердила, що призупинила рейси до Ер-Ріяду, Дубая та Бейрута через поточну ситуацію з безпекою на Близькому Сході.

Air France заявляє, що стежить за ситуацією в режимі реального часу, тоді як інші авіакомпанії, такі як KLM, British Airways, Aegean та Singapore Airlines, нещодавно оновили свої рейси на Близький Схід, пише es.euronews

заяві, опублікованій на вебсайті авіакомпанії 20 липня, Air France повідомила, що «стежить за ситуацією» на Близькому та Середньому Сході «в режимі реального часу» та призупинила ці маршрути через «обмеження, які можуть вплинути на певні повітряні простори».

Авіакомпанія призупинила рейси до та з Ер-Ріяда, Саудівська Аравія, до 24 липня включно, а рейси до та з Дубая, Об’єднані Арабські Емірати, призупинено до 27 липня. Вона також продовжила призупинення рейсів до та з Бейрута, столиці Лівану, до 2 серпня включно.

«Відновлення операцій залежатиме від оцінки ситуації з безпекою на місцях, яка дуже мінлива», — заявили в Air France.

Які ще авіакомпанії скасовують або призупиняють рейси

У своєму останньому інформаційному бюлетені про зони конфлікту (CZIB), опублікованому 14 липня, Європейське агентство з безпеки авіації рекомендувало авіакомпаніям уникати повітряного простору Катару, Бахрейну, Кувейту та Об’єднаних Арабських Еміратів, а також Оманської затоки. Ця рекомендація залишається чинною до 29 липня.

Як раніше повідомляло Euronews Travel, багато авіакомпаній встановили кінець жовтня як дату відновлення діяльності. Деякі з них запланували повернення своїх послуг приблизно на 24 або 25 жовтня, що збігається з початком зимового розкладу авіаційної галузі в Північній півкулі.

Читайте також Ryanair припинив польоти до популярного туристичного регіону

KLM скоригувала свій розклад польотів і уважно стежить за ситуацією на Близькому Сході. Наразі KLM не здійснює польотів над повітряним простором Ірану, Іраку, Ізраїлю та кількох країн регіону Перської затоки. Рейси до та з Даммама та Ер-Ріяда, Саудівська Аравія, призупинено до 23 серпня включно, як і сполучення з Дубаєм. KLM також зазначила, що деякі рейси до, з або через Бейрут можуть бути змінені до 16 серпня.

Головна авіакомпанія Греції, Aegean Airlines , скасувала рейси до Дубая до 31 серпня та рейси до Ербіля та Багдада до 30 вересня.

Раніше Singapore Airlines призупинила свої рейси до Дубая до 2 серпня, а тепер продовжила призупинення до 24 жовтня. Дочірня компанія-лоукост компанії Scoot також підтвердила, що рейси до та з Джидди, Саудівська Аравія, будуть скасовані до 8 серпня.

Читайте також Яким авіакомпаніям заборонено здійснювати польоти в Європі

Авіакомпанія Philippine Airlines відновила рейси між Манілою та Дохою 1 липня, але сполучення між Манілою та Дубаєм залишається призупиненим до 2 жовтня.

British Airways відклала відновлення кількох маршрутів на Близький Схід. Рейси до Дубая, Тель-Авіва, Бахрейну та Аммана призупинено до 25 жовтня, тоді як рейси до Дохи мають відновитися 1 серпня, а до Ер-Ріяду — 8 серпня.

Авіакомпанія Air Canada продовжує скасовувати свої рейси до та з Дубая та Тель-Авіва до 24 жовтня включно.

Пасажирські рейси Cathay Pacific до Дубая відновляться 25 жовтня, а рейси до Ер-Ріяда — 26 жовтня, спочатку заплановані на 1 вересня.

Латвійський авіаперевізник airBaltic скасував свої рейси до Дубая до 24 жовтня.

Група Lufthansa продовжує використовувати скорочену мережу рейсів на Близькому Сході. SWISS відклала відновлення своїх рейсів до Тель-Авіва до серпня, тоді як Brussels Airlines призупинила свої рейси до міста до 24 жовтня. Рейси Lufthansa та SWISS до Дубая залишаються призупиненими до 13 вересня. По всій групі рейси до Абу-Дабі, Аммана, Бейрута, Даммама, Ербіля, Маскату, Ер-Ріяду та Тегерана залишаються призупиненими до 24 жовтня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.