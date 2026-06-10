Яким авіакомпаніям заборонено здійснювати польоти в Європі Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

Яким авіакомпаніям заборонено здійснювати польоти в Європі

Європейські регулятори здійснюють суворий нагляд за тим, щоб авіакомпанії, що працюють у повітряному просторі ЄС, відповідали міжнародним стандартам безпеки, включаючи стандарти Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

заборонено виконувати польоти в європейському повітряному просторі, пише Авіакомпаніям, які не дотримуються вимог,польоти в європейському повітряному просторі, пише euronews.

Станом на 9 червня цей список вже включає 154 авіакомпанії.

Air Express Algeria була додана до Списку безпеки повітряного руху ЄС (ASL) в його останньому оновленні, 48-му.

Рішення ґрунтується на «серйозних проблемах безпеки» та виявленні «недоліків у дотриманні міжнародних стандартів безпеки авіакомпаніями», йдеться у заяві Європейської комісії.

Таким чином, Air Express приєднується до групи з 126 авіакомпаній з 16 різних країн, включених до ASL через недостатній нагляд за безпекою з боку національних авіаційних органів.

В Афганістані, Вірменії, Конго, Демократичній Республіці Конго, Джибуті, Екваторіальній Гвінеї, Еритреї, Ліберії, Лівії, Непалі, Сан-Томе і Прінсіпі, Сьєрра-Леоне, Судані, Суринамі та Танзанії всім авіакомпаніям, сертифікованим місцевими органами влади, заборонено здійснювати польоти в Європі.

Усім ангольським авіакомпаніям також заборонено польоти над материковою частиною країни, за винятком TAAG Angola Airlines та Heli Malongo.

Крім того, заборонено здійснювати польоти 22 авіакомпаніям, сертифікованим у росії, а також Air Zimbabwe із Зімбабве, Avior Airlines з Венесуели, Iran Aseman Airlines з Ірану, Fly Baghdad та Iraq Airways з Іраку після виявлення серйозних «недоліків у сфері безпеки».

Натомість, у випадку Iran Air з Ірану та Корейської Народно-Демократичної Республіки експлуатаційні обмеження означають, що вони можуть літати в Європі лише за умови використання певних літаків.

І навпаки, всі авіакомпанії, сертифіковані в Киргизстані, були виключені з чорного списку. За даними Комісії, це є визнанням «прогресу Киргизстану в посиленні нагляду за безпекою польотів протягом останніх 20 років».

Список безпеки повітряного руху ЄС

ASL — це список авіакомпаній, на які поширюються заборони або експлуатаційні обмеження в межах ЄС, а також з території ЄС або над нею.

Однак, якщо країна має короткострокову або середньострокову угоду з авіакомпанією, яка не входить до ASL, про оренду її повітряних суден, їй може бути дозволено вхід до європейського повітряного простору за умови дотримання нею правил безпеки.

Для оновлення списку Комісія консультується з Комітетом з безпеки польотів блоку, що складається з експертів з авіаційної безпеки з усіх держав-членів та підтримується Агентством з авіаційної безпеки Європейського Союзу. Список існує вже 20 років.

Авіакомпанії буде заборонено або на неї будуть накладені обмеження, якщо вона не дотримуватиметься міжнародних стандартів безпеки. Крім того, всі авіакомпанії в країні ризикують бути включеними до Ліги безпеки польотів (ASL), якщо буде встановлено, що місцевий орган з безпеки польотів не виконує своїх міжнародних наглядових зобов’язань.

За словами Комісії, список також може діяти як стримуючий фактор: «Це потужний превентивний інструмент, оскільки під час перевірки країни, як правило, покращують свій нагляд за безпекою, щоб запобігти потраплянню своїх авіакомпаній до списку».

Немає фіксованої дати для оновлення Керівних принципів безпеки повітряного руху (ASL); вони можуть бути змінені, коли Комісія вважає це за необхідне, або на запит держави-члена ЄС. Однак Комітет з безпеки повітряного руху збирається приблизно два-три рази на рік для розгляду будь-яких оновлень.

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