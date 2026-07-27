ФДМУ планує продати 100% Ocean Plaza: стартову ціну оцінюють у $100 млн Сьогодні 18:27 — Фондовий ринок

ТРЦ Ocean Plaza

Фонд державного майна України розглядає можливість виставити на приватизаційний аукціон 100% акцій торговельно-розважального центру Ocean Plaza замість державної частки у 66%. Потенційну стартову вартість усього об’єкта оцінюють приблизно у 100 млн доларів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

ФДМУ шукає механізм продажу всього ТРЦ

За словами Наталухи, донедавна юридично сформувати єдиний пул для продажу Ocean Plaza було неможливо. Однак після змін, які Кабінет Міністрів вніс до постанови про формування пулів підсанкційного майна, така можливість з’явилася. Йдеться про формування пулу, до якого можуть увійти:

акції ТОВ «Інвестиційний союз „Либідь“», на балансі якого перебуває ТРЦ;

право вимоги за кредитом;

земельна ділянка.

Водночас головною юридичною проблемою залишається відсутність механізму, який дозволив би одночасно виставити на продаж державний пакет у 66% та приватну частку в 34%.

Що відомо про міноритарного власника

Наразі триває дискусія, чи можна знайти конструкцію, яка дозволить продати 100% ТРЦ, а не наявні 66%. Адже, за словами голови фонду, попит на ринку є саме на весь об’єкт.

Приватним пакетом Ocean Plaza володіє ТОВ «Ланіта Інвест» або пов’язані структури Андрія Іванова, що контролює компанію UDP.

Дмитро Наталуха каже, що фонд поки бачить достатній конструктив з боку співвласника Ocean Plaza і не виключає, що міноритарій теж візьме участь в аукціоні.

Коли можуть провести аукціон

За оцінками ФДМУ та сигналами від учасників ринку, за 100% ТРЦ потенційні покупці готові стартувати приблизно зі 100 млн доларів.

Через юридичні складнощі провести аукціон реалістично вдасться не раніше грудня 2026 року. А кошти від продажу надійдуть до бюджету вже в січні 2027-го.

Дмитро Наталуха також прокоментував червневі обшуки Офісу генерального прокурора у ФДМУ у справі Ocean Plaza.

За його словами, ситуація завершилася діалогом: жодних підозр службовим особам фонду не висувалося. Фонд надав правоохоронцям усю інформацію про те, як формується ціна активу, хто її визначає і як обирається переможець аукціону.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що правоохоронці провели обшуки у посадовців Фонду державного майна України, перевіряючи можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza.

За даними слідства, окремі службові особи Фонду державного майна України могли діяти в інтересах представників комерційних структур для створення умов продажу цього активу заздалегідь визначеному суб’єкту господарювання за штучно заниженою вартістю.

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