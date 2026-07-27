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Volkswagen зменшить модельний ряд удвічі

Фондовий ринок
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Volkswagen зменшить модельний ряд удвічі
Volkswagen зменшить модельний ряд удвічі
Автоконцерн Volkswagen планує скоротити свій модельний ряд удвічі через падіння прибутків у Китаї та Європі. Компанія шукає шляхи економії, щоб вивільнити ресурси для найбільш прибуткових авто.
Про це повідомляє Вloomberg.
Зазначається, що в плані автогіганта не визначено чітких цілей, коли відбудеться скорочення, або які бренди перебувають у фокусі. Аналітики Bernstein заявили, що стратегія VW «сповнена ідеалів, але дуже мало конкретики» щодо того, як вона буде реалізована.

Причини та стан ринку

Прибутковість компанії знизилися через обвал продажів у Китаї та низький попит у Європі. Німецька бізнес-модель виробництва авто на експорт більше не є ефективною. Додатковим чинником стали американські тарифи, які впливають на Audi та Porsche, а також зростання частки на європейському ринку китайських брендів, зокрема Chery Automobile.
Прагнучи до економії витрат, Volkswagen також планує значне скорочення працівників. Угода 2024 року передбачала скорочення понад 35 000 працівників у Німеччині до 2030 року та зменшення потужностей з 10 мільйонів до 9 мільйонів авто на рік, але керівництво вважає ці заходи недостатніми.
На початку торгів у Франкфурті 24 липня акції VW зросли на 1,5%, хоча від початку року вони впали орієнтовно на 30%. Німецький індекс DAX за цей період зріс приблизно на 2,5%.
За матеріалами:
Діло
Volkswagen
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