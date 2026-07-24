Кільцева електричка може вимушено зупинятися у найближчі дні Сьогодні 16:12 — Фондовий ринок

Кільцева електричка може вимушено зупинятися у найближчі дні

Найближчими днями можливі вимушені зупинки поїздів Kyiv City Express під час тривог у столиці.

Яук пише Укрзалізниця , ворог завдає прицільних ударів по нашій інфраструктурі, тому безпека — понад усе.

«Як тільки отримуємо „зелений сигнал“ від моніторінгової групи — ми знову в дорозі й наздоганяємо розклад. Будь ласка, слухайте команди залізничників. І запам’ятайте головне: не залишайтеся у вагонах під час атаки — це надто висока загроза, адже саме поїзд може бути мішенню. Важливо відійти якомога швидше в укриття або принаймі на безпечну відстань від рухомого складу чи залізничного вокзалу», — пишуть там.

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