Nestlé планує інвестувати в Україну 10 млрд гривень Сьогодні 10:12 — Фондовий ринок

Nestlé планує інвестувати в Україну 10 млрд гривень

Nestlé у першому півріччі 2026 року збільшила продажі в Україні на 19,3% у грошовому вимірі та на 10% у натуральному.

За той самий період український ринок FMCG у категоріях, де працює компанія, зріс на 15% у грошах і на 6% в обсягах.

Як інформує Delo.ua з посиланням на заяву генерального директора Nestlé в Україні та Молдові Романа Яновича.

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За словами Яновича, глобальні продажі групи Nestlé у першому півріччі зросли на 3,6%. На цьому тлі український бізнес компанії показав вищу динаміку.

У першому півріччі 2026 року Nestlé інвестувала 5 млрд грн у діяльність в Україні. Із цієї суми 200 млн грн спрямували на розвиток фабрик, ще 4,8 млрд грн — на розвиток продуктових категорій.

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До кінця 2026 року компанія планує довести обсяг інвестицій в Україну до рівня близько 10 млрд грн. Інвестиції безпосередньо у розвиток фабрик за підсумками року мають становити 1 млрд грн.

Загалом за перші шість місяців року Nestlé продала в Україні 56 тис. тонн продукції.

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