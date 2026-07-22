АРМА завершило процедури для передачі в управління активу Костянтина Жеваго Сьогодні 17:10 — Фондовий ринок

АРМА уклало договір управління арештованим активом Костянтина Жеваго у центрі Києва з переможцем відкритого конкурсу — ПП «ОПТИМА РЕСУРС».

Наразі здійснюються заходи щодо фактичної передачі активу в управління відповідно до умов договору.

Це перший актив, для якого управителя визначено за новими правилами через електронну систему Prozorro в межах реформи АРМА.

Після завершення передачі управитель здійснюватиме управління активом відповідно до умов договору, а 81% прибутку від його використання надходитиме до Державного бюджету України.

Нагадаємо, арешт на зазначений об’єкт було накладено Державним бюро розслідувань за погодженням з Офісом Генерального прокурора в межах кримінального провадження. Після цього актив було передано в управління АРМА, яке забезпечило проведення відкритого конкурсу, визначення ефективного управителя та організацію подальшої передачі майна в управління в інтересах держави.

Довідково. Проти бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго у 2025 році було запроваджено безстрокові персональні санкції у зв’язку з підозрами щодо вчинення злочинів у банківській сфері, зв’язками з підсанкційними особами з рф, а також фігуруванням у кримінальних провадженнях.

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