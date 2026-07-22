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НБУ рекомендував банкам перевіряти імпортерів на ознаки «скруток»

Фондовий ринок
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Банки посилять фінмоніторинг підприємців
Банки посилять фінмоніторинг підприємців
Національний банк рекомендував банкам посилити перевірки клієнтів, оцінюючи економічну доцільність платежів підприємців, а також виявляти ознаки фіктивної діяльності. У разі виникнення підозр банки можуть застосовувати додаткові заходи фінансового моніторингу, зокрема зупиняти операції та закривати рахунки.
Відповідні рекомендації НБУ надіслав банкам у листі від 14 липня, передає Delo.ua.

Додаткові критерії для перевірки клієнтів

Регулятор розіслав банкам нові рекомендації щодо фінансового моніторингу, доповнивши перелік ознак так званих компаній-оболонок. До нього увійшли 12 критеріїв:
  • незначна кількість працівників без зазначення критеріїв цієї незначності;
  • невеликий розмір статутного капіталу;
  • одноосібний посадово-установчий склад, що особливо поширене у малому бізнесі;
  • розбіжності у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника;
  • керівниками є люди молодого/похилого віку (при цьому вікові критерії не уточнюються);
  • часті реєстраційні зміни керівників, власників, адрес, найменування, видів діяльності за відсутності ознак економічної доцільності таких змін;
  • відсутність виробничих потужностей/торгово-складських приміщень, транспортних засобів для перевезення продукції, інших активів, необхідних для задекларованої господарської діяльності;
  • відсутність об’єктивних причин використання спільних з іншими компаніями IP-адрес, телефонних номерів, електронної пошти, web-ресурсів, бухгалтерів, представників чи контактних осіб;
  • взаємодія з великою кількістю новостворених компаній-контрагентів;
  • незначні обсяги задекларованих доходів разом із багатомільйонними оборотами за рахунками;
  • відкриті по компанії/її власнику кримінальні провадження у сфері господарської діяльності;
  • компанії-резиденти та їх контрагенти, є юридичними особами — нерезидентами, які не є виробниками продукції, лише посередниками у торгівлі нею;
Теоретично за цими широкими та розмитими критеріями під додаткові перевірки банків можуть потрапити величезна кількість фізосіб-підприємців та юросіб.
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Банкам рекомендують перевіряти імпортерів на ознаки «скруток»

У документі НБУ також чітко покладає на банки виконання податкової функції щодо протидії мінімізації оподаткування та скруткам.
Крім того, від фінустанов вимагають виявляти бізнесменів, які можуть бути причетні до фіктивних імпортних операцій, які дають змогу виводити капітал з України.
Зокрема, регулятор радить звертати увагу на такі ознаки:
  • перерахування новоствореними імпортерами багатомільйонних сум нерезидентам за вже поставлену в Україну продукцію без попередньої оплати;
  • відсутність документів, що підтверджують транспортування, зберігання та фактичний рух продукції;
  • відсутність або незначні платежі за оренду, комунальні послуги, податки та заробітну плату;
  • надходження коштів за продукцію, що не відповідає заявленим видам діяльності імпортера;
  • невідповідність між прибутковими та видатковими фінансовими операціями за рахунками імпортерів та/або їхніх контрагентів.

Банки самостійно оцінюватимуть ризиковість операцій

Згідно з рекомендаціями НБУ, банки мають самостійно оцінювати економічну доцільність платежів підприємців. У разі виявлення ознак ризикової або фіктивної діяльності вони можуть зупиняти проведення операцій. Наслідком таких перевірок також може стати блокування та примусове закриття рахунку.
За матеріалами:
Діло
НБУБанки УкраїниСхеми
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