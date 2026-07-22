НБУ рекомендував банкам перевіряти імпортерів на ознаки «скруток»
Додаткові критерії для перевірки клієнтів
- незначна кількість працівників без зазначення критеріїв цієї незначності;
- невеликий розмір статутного капіталу;
- одноосібний посадово-установчий склад, що особливо поширене у малому бізнесі;
- розбіжності у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника;
- керівниками є люди молодого/похилого віку (при цьому вікові критерії не уточнюються);
- часті реєстраційні зміни керівників, власників, адрес, найменування, видів діяльності за відсутності ознак економічної доцільності таких змін;
- відсутність виробничих потужностей/торгово-складських приміщень, транспортних засобів для перевезення продукції, інших активів, необхідних для задекларованої господарської діяльності;
- відсутність об’єктивних причин використання спільних з іншими компаніями IP-адрес, телефонних номерів, електронної пошти, web-ресурсів, бухгалтерів, представників чи контактних осіб;
- взаємодія з великою кількістю новостворених компаній-контрагентів;
- незначні обсяги задекларованих доходів разом із багатомільйонними оборотами за рахунками;
- відкриті по компанії/її власнику кримінальні провадження у сфері господарської діяльності;
- компанії-резиденти та їх контрагенти, є юридичними особами — нерезидентами, які не є виробниками продукції, лише посередниками у торгівлі нею;
Банкам рекомендують перевіряти імпортерів на ознаки «скруток»
- перерахування новоствореними імпортерами багатомільйонних сум нерезидентам за вже поставлену в Україну продукцію без попередньої оплати;
- відсутність документів, що підтверджують транспортування, зберігання та фактичний рух продукції;
- відсутність або незначні платежі за оренду, комунальні послуги, податки та заробітну плату;
- надходження коштів за продукцію, що не відповідає заявленим видам діяльності імпортера;
- невідповідність між прибутковими та видатковими фінансовими операціями за рахунками імпортерів та/або їхніх контрагентів.
Банки самостійно оцінюватимуть ризиковість операцій
Майже 500 британських компаній досі залишаються в росії
ПартнерськаДопомога українцям за кордоном у 2026 році: про ці зміни варто знати
Pepco назвала перші міста, де відкриє магазини в Україні
Electronic Arts продають саудитам за $55 млрд: ЄС готується схвалити рекордну угоду
Вклади на 12 місяців повністю покривають прогнозну інфляцію: експерт Ідея Банку пояснив, які депозити — найвигідніші
НКЦПФР запропонувала посилити захист інвесторів у житлове будівництво