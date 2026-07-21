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Pepco назвала перші міста, де відкриє магазини в Україні

Фондовий ринок
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Pepco відкриє перші магазини в Києві, Чернівцях, Мукачеві та Тернополі
Pepco відкриє перші магазини в Києві, Чернівцях, Мукачеві та Тернополі
Міжнародний ритейлер Pepco підтвердив чотири міста, у яких планує відкрити свої перші магазини в Україні. Ними стануть Київ, Чернівці, Мукачево та Тернопіль. Компанія планує запропонувати українським покупцям широкий асортимент товарів повсякденного попиту за доступними цінами.
Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України.

Вихід на український ринок

Визначення перших міст стало черговим етапом підготовки компанії до виходу на український ринок у другій половині 2026 року.
Україна стане для Pepco 20-м ринком присутності. Вихід компанії є частиною стратегії Pepco Group щодо контрольованої експансії в країнах Центральної та Східної Європи, а також виходу на нові ринки.

Компанія розпочала набір працівників

У зв’язку з відкриттям магазинів у чотирьох містах Pepco оголосила про початок набору персоналу.
Водночас компанія також шукає працівників у Львові, тому це місто може стати наступною локацією для відкриття магазину.

На кого орієнтується Pepco

У межах ESG-стратегії компанія планує до 2030 року забезпечити 40% представництва жінок на керівних посадах, а також надати всім працівникам можливість ділитися своїми пропозиціями та зворотним зв’язком через внутрішні платформи.
За даними дослідження 2025 Pepco Shopper Study, 87% покупців мережі в Європі становлять жінки, а 67% мають дітей віком до 12 років. Саме ці дані враховуються під час формування асортименту.
Близько 30% товарів у магазинах становлять товари для дому, 25% — дитячий одяг, ще 21% — одяг для дорослих. Також у магазинах будуть представлені іграшки, сезонні товари та інші категорії продукції.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
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