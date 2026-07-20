ФГВФО виставить на продаж 35 земельних ділянок на Київщині з балансу РВС Банку Сьогодні 17:12 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у рамках ліквідаційних процедур виставить на продаж 35 земельних ділянок в Київській області з балансу РВС Банку.

Про це йдеться в повідомленні фонду

Інформація про перший земельний лот РВС Банку уже заведена у систему Прозорро.Продажі. Аукціон відбудеться 3 серпня за англійською моделлю. У складі лоту №G23N028294 — земельна ділянка загальною площею 0,25 га, у с. Макіївка Білоцерківського району Київської області.

Цільове призначення ділянки — для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Уся інформація про актив (кадастровий номер, точна адреса, інформація про можливі обтяження тощо) — у публічному паспорті та у віртуальній кімнаті даних. Стартова ціна ділянки — 291 тис. гривень.

Загалом до продажу готуються 35 земельних ділянок загальною площею майже 35 гектарів сільськогосподарського призначення та для будівництва і обслуговування житлового будинку, розташованих у Київській області. Більшість аукціонів, як планується, відбудуться уже восени.

Серед майбутніх лотів:

20 земельних ділянок у Броварському районі загальною площею 4,3 га;

9 ділянок у Макарівському районі площею 15,7 га;

4 ділянки у Вишгородському районі площею 13,6 га;

2 ділянки у Білоцерківському районі загальною площею 1,1 га.

Кошти, отримані від продажу активів, підуть на розрахунок із кредиторами банку.

Як повідомляли Українські Новини, 4 листопада 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ «РВС БАНК» до категорії неплатоспроможних. 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію у АТ «РВС БАНК».

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17 грудня 2025 року відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного АТ «РВС БАНК» Фондом гарантування вкладів було створено і зареєстровано ПрАТ «Перехідний банк «ЮТЕ БАНК», якому було передано частину активів і зобов’язань перед вкладниками — фізичними особами.

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