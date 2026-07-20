«Ваш номер залишається тим самим — разом із кодом оператора. Змінюється лише мобільна мережа. А якщо ви маєте статус пенсіонера, можна підключити соціальний тариф „Турбота“ від lifecell за 190 грн на місяць», — йдеться в повідомленні.
Раніше писали, що мобільний оператор lifecell повідомив про зміну умов акції «Гігабайти без кордонів» для абонентів тарифу «Жара Лайт Роумінг». Зміни набудуть чинності з 10 червня 2026 року та стосуватимуться обсягу інтернет-трафіку, доступного в роумінгу.
Зазначений обсяг інтернет-трафіку надаватиметься після першої оплати чотиритижневого пакета послуг за тарифним планом, здійсненої після 10 червня 2026 року.