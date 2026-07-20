У «Дії» запустили послугу перенесення номера — деталі Сьогодні 16:12 — Особисті фінанси

У «Дії» запустили послугу перенесення номера — деталі

Нині подати заяву на перенесення номера можна в застосунку «Дія»: початково послуга доступна для переходу на lifecell.

Пізніше приєднаються інші оператори, зокрема «Київстар» і Vodafone.

Про це повідомляє пресслужба сервісу.

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Послуга перенесення номера (MNP, або Mobile Number Portability) — це можливість змінити мобільного оператора, зберігши при цьому свій старий номер телефону разом із кодом.

Як перенести номер через «Дію»:

Подайте заяву в застосунку «Дія» у розділі Сервіси — Перенесення номеру;

Придбайте SIM-картку lifecell — у магазині або онлайн;

Додайте номер SIM-картки до заяви;

Дочекайтеся підтвердження від поточного оператора;

Отримайте SMS із датою та часом перенесення;

Після початку перенесення встановіть SIM-картку lifecell;

Користуйтеся своїм номером уже в новій мережі.

«Ваш номер залишається тим самим — разом із кодом оператора. Змінюється лише мобільна мережа. А якщо ви маєте статус пенсіонера, можна підключити соціальний тариф „Турбота“ від lifecell за 190 грн на місяць», — йдеться в повідомленні.

Раніше писали , що мобільний оператор lifecell повідомив про зміну умов акції «Гігабайти без кордонів» для абонентів тарифу «Жара Лайт Роумінг». Зміни набудуть чинності з 10 червня 2026 року та стосуватимуться обсягу інтернет-трафіку, доступного в роумінгу.

Зазначений обсяг інтернет-трафіку надаватиметься після першої оплати чотиритижневого пакета послуг за тарифним планом, здійсненої після 10 червня 2026 року.

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