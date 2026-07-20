0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У «Дії» запустили послугу перенесення номера — деталі

Особисті фінанси
54
У «Дії» запустили послугу перенесення номера — деталі
У «Дії» запустили послугу перенесення номера — деталі
Нині подати заяву на перенесення номера можна в застосунку «Дія»: початково послуга доступна для переходу на lifecell.
Пізніше приєднаються інші оператори, зокрема «Київстар» і Vodafone.
Про це повідомляє пресслужба сервісу.
Читайте також
Послуга перенесення номера (MNP, або Mobile Number Portability) — це можливість змінити мобільного оператора, зберігши при цьому свій старий номер телефону разом із кодом.

Як перенести номер через «Дію»:

  • Подайте заяву в застосунку «Дія» у розділі Сервіси — Перенесення номеру;
  • Придбайте SIM-картку lifecell — у магазині або онлайн;
  • Додайте номер SIM-картки до заяви;
  • Дочекайтеся підтвердження від поточного оператора;
  • Отримайте SMS із датою та часом перенесення;
  • Після початку перенесення встановіть SIM-картку lifecell;
  • Користуйтеся своїм номером уже в новій мережі.
Читайте також
«Ваш номер залишається тим самим — разом із кодом оператора. Змінюється лише мобільна мережа. А якщо ви маєте статус пенсіонера, можна підключити соціальний тариф „Турбота“ від lifecell за 190 грн на місяць», — йдеться в повідомленні.
Раніше писали, що мобільний оператор lifecell повідомив про зміну умов акції «Гігабайти без кордонів» для абонентів тарифу «Жара Лайт Роумінг». Зміни набудуть чинності з 10 червня 2026 року та стосуватимуться обсягу інтернет-трафіку, доступного в роумінгу.
Зазначений обсяг інтернет-трафіку надаватиметься після першої оплати чотиритижневого пакета послуг за тарифним планом, здійсненої після 10 червня 2026 року.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Lifecell
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems