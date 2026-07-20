У ЄС заборонили знищувати непродані одяг і взуття — деталі Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

У ЄС заборонили знищувати непродані одяг і взуття — деталі

Великі компанії в Європейському Союзі більше не зможуть знищувати непроданий або повернутий до магазинів одяг і взуття.

Про це пише dw.com

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Що передбачається

Замість цього продукція має бути повторно використана, передана на благодійність або перероблена.

Нові правила в рамках директиви ЄС — Регламенту про екодизайн (ESPR) — набули чинності 19 липня.

Винятки передбачені лише в тому разі, якщо товар не може бути повторно використаний з міркувань безпеки, якщо він пошкоджений або забруднений, а також якщо він не підлягає переробці. Крім того, дозволяється знищувати товари, які були запропоновані благодійним організаціям у ЄС, але ті їх не прийняли у встановлений термін, уточнила агенція dpa.

Може збільшитися пропозиція товарів зі знижками

На думку німецького Об’єднання роздрібної торгівлі (HDE), заборона може принести користь споживачам. Так, може збільшитися пропозиція товарів зі знижками, наприклад, через аутлети або канали продажу вживаних товарів.

За даними Єврокомісії, лише в процесі утилізації викиди парникових газів досягають 5,6 мільйона тонн CO₂ на рік — це приблизно відповідає щорічному обсягу викидів 2−3 мільйонів автомобілів.

Мета полягає в тому, щоби продукція довше залишалася в обігу і не викидалася передчасно, зазначає Tagesschau.

Щороку в ЄС на звалищах опиняються мільйони одиниць таких товарів. Лише в Німеччині у 2021 році утилізували близько 17 мільйонів одиниць предметів одягу, які повернули до магазинів.

За даними Європейського агентства з довкілля (ЕЕА), щороку в Європі викидається до 600 тисяч тонн неношеного текстилю. Це призводить до розтрати ресурсів і завдає колосальної шкоди довкіллю та клімату.

Критика нових правил

Правила, що набувають чинності, є частиною ширшої стратегії, спрямованої на те, щоб зробити багато продуктів у ЄС довговічнішими, придатними для ремонту та повторного використання, і тим самим знизити викиди CO₂.

Водночас Німецьке об’єднання текстилю та моди критикує нові норми за те, що вони не враховують реальність, створюють бюрократичні перепони для промисловості й навіть не намагаються вирішити проблеми, пов’язані з Fast Fashion (швидкою зміною модних колекцій. — Ред.).

Для забезпечення кращих екологічних стандартів необхідні ефективні системи збору, сортування та переробки товарів, пояснив експерт Йонас Штраке (Jonas Stracke). За його словами, поки ці умови відсутні, заборона на утилізацію так і залишатиметься «паперовим тигром». «На жаль, на практиці він (закон. — Ред.) не робить реального внеску в економіку замкнутого циклу», — переконаний фахівець.

Регламент про екодизайн діє з літа 2024 року, з 19 липня заборона на знищення текстилю набула чинності для великих компаній. Для середніх підприємств передбачені триваліші перехідні терміни — до 2030 року.

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