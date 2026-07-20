Понад 80% працівників Samsung Foundry заявили про намір звільнитися через різницю в оплаті з підрозділом пам’яті Сьогодні 22:41 — Особисті фінанси

81,5% співробітників Foundry висловили готовність залишити компанію

У Samsung загострюється конфлікт між працівниками різних підрозділів через нову систему бонусів, яка створила суттєву нерівність у доходах.

Про це пише WccfTech, посилаючись на Business Korea.

Результати опитування

За даними опитування, проведеного підрозділом Об’єднаної профспілки підприємств у Samsung, 81,5% співробітників Foundry висловили готовність залишити компанію. У дослідженні взяли участь 8 297 респондентів, і цей показник значно перевищує звичний поріг у 62%, який вважається «дуже високим».

Найбільше невдоволення зафіксовано саме у Foundry, що входить до складу напівпровідникового підрозділу Device Solutions (DS). У Samsung LSI 75,4% працівників також готові змінити роботу, у Semiconductor R&D Center — 60,6%. Натомість у підрозділі пам’яті лише 32,7% співробітників заявили про такий намір.

Ситуація в підрозділах

Причиною різкого контрасту стала угода між компанією та профспілкою, яка передбачає для працівників підрозділу пам’яті спеціальні бонуси. Вони становитимуть 10,5% від річного операційного прибутку Samsung за умови, що він перевищить 200 трлн вон (~$130,7 млрд) у 2026−2028 роках та 100 трлн вон (~$65 млрд) у 2029−2035 роках. За прогнозами, цього року компанія отримає близько 300 трлн вон (~$196 млрд) операційного прибутку, що дозволить кожному працівнику підрозділу пам’яті отримати приблизно 600 млн вон (~ $400 тис.) у вигляді бонусів.

Для інших підрозділів ситуація кардинально інша. Наприклад, співробітники Samsung Device Experience цього року отримають лише 6 млн вон (близько $4 000), що майже у 100 разів менше, ніж у колег із пам’яті. Це викликало негативну реакцію у співробітників, зокрема символічні акції, коли працівники мобільного напрямку приходили на роботу в чорному одязі як знак протесту.

На тлі зростаючого невдоволення керівництво намагається продемонструвати оптимізм. Президент і голова бізнес-стратегії Samsung Electronics Device Solutions Кім Йонг-кван на зустрічі з працівниками 3 липня заявив, що підрозділ виконає очікування ринку щодо прибутку цього року. Він також наголосив, що прибуток DS у 2026 році перевищить сукупний результат, отриманий за понад 40 років роботи Samsung у сфері напівпровідників.

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