Реальна заробітна плата в ЄС все ще нижча за рівень 2021 року Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Туреччина та Угорщина показали найвище зростання реальних зарплат

Пандемія COVID-19, повномасштабне вторгнення росії в Україну, різке зростання цін на енергоносії та рекордна інфляція створили додатковий тиск на доходи населення в Європі. Зростання вартості життя суттєво позначилося на фінансовому становищі мільйонів домогосподарств.

Про це повідомляє Euronews Business із посиланням на дані дослідження OECD Employment Outlook 2026.

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За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), реальні зарплати, які враховують інфляцію, за п’ять років знизилися у дев’яти з 27 європейських країн.

Водночас законодавчо встановлені мінімальні зарплати в більшості випадків змінювалися відповідно до темпів інфляції.

Де реальна заробітна плата впала найбільше

Найбільше зниження спостерігалося в Італії, де реальна заробітна плата впала на 6,1%. Експерти Віденського інституту міжнародних економічних досліджень (WIIW) Ріхард Грівсон та Мер’єм Гьоктен пояснили погіршення ситуації в Італії низькою продуктивністю праці, слабким економічним зростанням і повільним підвищенням номінальних зарплат.

У Чехії реальні зарплати за п’ять років скоротилися на 5,8%, у Швеції на 4,8%. У Данії зниження становило 2,1%, а в Іспанії 2%.

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У середньому по єврозоні реальні зарплати знизилися на 1,8%.

Незначне скорочення також зафіксували у Словаччині, Фінляндії, Ірландії та Швейцарії від 0,7% до 1,4%.

Директор з економічної політики Європейської конфедерації профспілок Рональд Янссен зазначив, що прискорення інфляції у 2021−2022 роках стало одним із головних факторів зниження реальних доходів населення.

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За його словами, профспілки та працівники намагалися відновити купівельну спроможність через колективні переговори, однак їхні позиції послаблювалися через побоювання щодо втрати роботи, тривале економічне уповільнення, ризики деіндустріалізації та торговельні конфлікти між США і Китаєм.

У Бельгії реальні зарплати за цей період не змінилися, тоді як у Франції та Естонії вони зросли лише на 0,1%.

Туреччина стала головним винятком

Найбільше зростання реальних зарплат зафіксували в Туреччині — на 78,6%, попри інфляцію на рівні 32% у середині 2026 року. Таке зростання частково пояснюється низькою базою порівняння після валютної кризи 2018 року.

Крім того, у 2022−2023 роках у країні двічі підвищували мінімальну заробітну плату.

Серед країн Євросоюзу найвище зростання реальних зарплат продемонструвала Угорщина — на 29,8%.

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У Польщі цей показник становив 16,5%.

Серед країн єврозони найкращий результат показала Литва, де реальні зарплати зросли на 14,8%.

У Латвії зростання становило 7,4%, у Словенії — 6,6%, у Португалії — 5,6%, у Греції — 4,7%, а в Люксембурзі — 4,1%.

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Серед п’яти найбільших економік Європи найвище зростання реальних зарплат зафіксували у Великій Британії — на 3,6%.

У Німеччині реальні зарплати зросли на 0,9%, а у Франції лише на 0,1%.

Італія продемонструвала найгірший результат серед усіх країн дослідження, тоді як в Іспанії зафіксували скорочення на 2%.

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