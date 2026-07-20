Реальна заробітна плата в ЄС все ще нижча за рівень 2021 року

Пандемія COVID-19, повномасштабне вторгнення росії в Україну, різке зростання цін на енергоносії та рекордна інфляція створили додатковий тиск на доходи населення в Європі. Зростання вартості життя суттєво позначилося на фінансовому становищі мільйонів домогосподарств.
Про це повідомляє Euronews Business із посиланням на дані дослідження OECD Employment Outlook 2026.
Найбільше зниження спостерігалося в Італії, де реальна заробітна плата впала на 6,1%. Експерти Віденського інституту міжнародних економічних досліджень (WIIW) Ріхард Грівсон та Мер’єм Гьоктен пояснили погіршення ситуації в Італії низькою продуктивністю праці, слабким економічним зростанням і повільним підвищенням номінальних зарплат.
У Чехії реальні зарплати за п’ять років скоротилися на 5,8%, у Швеції на 4,8%. У Данії зниження становило 2,1%, а в Іспанії 2%.
У середньому по єврозоні реальні зарплати знизилися на 1,8%.
Незначне скорочення також зафіксували у Словаччині, Фінляндії, Ірландії та Швейцарії від 0,7% до 1,4%.
Директор з економічної політики Європейської конфедерації профспілок Рональд Янссен зазначив, що прискорення інфляції у 2021−2022 роках стало одним із головних факторів зниження реальних доходів населення.
За його словами, профспілки та працівники намагалися відновити купівельну спроможність через колективні переговори, однак їхні позиції послаблювалися через побоювання щодо втрати роботи, тривале економічне уповільнення, ризики деіндустріалізації та торговельні конфлікти між США і Китаєм.
У Бельгії реальні зарплати за цей період не змінилися, тоді як у Франції та Естонії вони зросли лише на 0,1%.
Туреччина стала головним винятком
Найбільше зростання реальних зарплат зафіксували в Туреччині — на 78,6%, попри інфляцію на рівні 32% у середині 2026 року. Таке зростання частково пояснюється низькою базою порівняння після валютної кризи 2018 року.
Крім того, у 2022−2023 роках у країні двічі підвищували мінімальну заробітну плату.
Серед країн Євросоюзу найвище зростання реальних зарплат продемонструвала Угорщина — на 29,8%.