Яку пенсію отримує більшість українців у 2026 році — свіжі дані ПФУ Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Середня пенсія в Україні складає 7 272,68 гривні

Пенсійний фонд України оприлюднив свіжу статистику щодо розміру призначених пенсійних виплат станом на 1 липня 2026 року. Згідно з даними ПФУ, середня пенсія в Україні складає 7 272,68 гривні.

Географія виплат

Лідером за рівнем виплати залишається столиця. У Києві середня пенсія становить 9 901,43 грн. Далі показники такі:

Донецька область — 8 990,33 грн;

Луганська область — 8 752,15 грн;

Дніпропетровська область — 8 080,00 грн;

Київська область — 7 681,25 грн;

Запорізька область — 7 680,43 грн;

Харківська область — 7 254,76 грн.

Найнижчий середній рівень пенсій зафіксовано на Тернопільщині — 5 656,53 грн, у Чернівецькій (5 839,45 грн) та Закарпатській (5 917,68 грн) областях.

Скільки отримують пенсіонери

В Україні нараховується 9 976 619 пенсіонерів.

Чверть від усієї кількості літніх людей (24,0% або майже 2,4 млн осіб) отримують виплати від 3 001 до 4 000 гривень. Середній розмір виплати в цій категорії — 3 581,58 грн.

Ще 17,2% громадян отримують від 4 до 5 тисяч гривень.

Статки понад 30 000 гривень мають 0,3% від загальної кількості отримувачів (29 530 осіб). Середня виплата у цій категорії складає 47 842,87 грн на місяць.

Детальніше:

понад 30 000 грн: 0,3% (середня — 47 842,87 грн);

від 25 001 до 30 000 грн: 1,7% (середня — 26 167,35 грн);

від 20 001 до 25 000 грн: 2,4% (середня — 22 208,94 грн);

від 15 001 до 20 000 грн: 4,9% (середня — 17 208,79 грн);

від 10 001 до 15 000 грн: 9,6% (середня — 12 021,17 грн);

від 9 001 до 10 000 грн: 3,3% (середня — 9 469,24 грн);



від 8 001 до 9 000 грн: 4,3% (середня — 8 476,89 грн);



від 7 001 до 8 000 грн: 5,7% (середня — 7 475,07 грн);



від 6 001 до 7 000 грн: 8,3% (середня — 6 450,87 грн);



від 5 001 до 6 000 грн: 14,9% (середня — 5 378,23 грн);



від 4 001 до 5 000 грн: 24,0% (середня — 3 581,58 грн);



до 3 000 грн: 3,4% (середня — 2 465,08 грн).



Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні і жінки, і чоловіки можуть вийти на пенсію у 60 років. Проте сам по собі вік не гарантує призначення виплат: ключове значення має наявність необхідного страхового стажу. У 2026 році для виходу на пенсію за віком діють такі вимоги:

у 60 років — не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — не менше 23 років стажу;

у 65 років — не менше 15 років стажу.

Також ми писали , що майже кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати — 2,8 млн людей. Їхній середній рівень пенсії вищий — близько 7,9 тисячі гривень на місяць.

У середньому Україна щороку втрачає близько 170 тисяч пенсіонерів. Від початку повномасштабної війни їхня кількість скоротилася вже на 740 тисяч.

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