0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яку пенсію отримує більшість українців у 2026 році — свіжі дані ПФУ

Особисті фінанси
238
Середня пенсія в Україні складає 7 272,68 гривні
Середня пенсія в Україні складає 7 272,68 гривні
Пенсійний фонд України оприлюднив свіжу статистику щодо розміру призначених пенсійних виплат станом на 1 липня 2026 року. Згідно з даними ПФУ, середня пенсія в Україні складає 7 272,68 гривні.

Географія виплат

Лідером за рівнем виплати залишається столиця. У Києві середня пенсія становить 9 901,43 грн. Далі показники такі:
  • Донецька область — 8 990,33 грн;
  • Луганська область — 8 752,15 грн;
  • Дніпропетровська область — 8 080,00 грн;
  • Київська область — 7 681,25 грн;
  • Запорізька область — 7 680,43 грн;
  • Харківська область — 7 254,76 грн.
Найнижчий середній рівень пенсій зафіксовано на Тернопільщині — 5 656,53 грн, у Чернівецькій (5 839,45 грн) та Закарпатській (5 917,68 грн) областях.
Читайте також: Низька пенсія? Ось на які доплати та пільги ви можете розраховувати 2026 року
Яку пенсію отримує більшість українців у 2026 році — свіжі дані ПФУ

Скільки отримують пенсіонери

В Україні нараховується 9 976 619 пенсіонерів.
Чверть від усієї кількості літніх людей (24,0% або майже 2,4 млн осіб) отримують виплати від 3 001 до 4 000 гривень. Середній розмір виплати в цій категорії — 3 581,58 грн.
Ще 17,2% громадян отримують від 4 до 5 тисяч гривень.
Статки понад 30 000 гривень мають 0,3% від загальної кількості отримувачів (29 530 осіб). Середня виплата у цій категорії складає 47 842,87 грн на місяць.
Детальніше:
  • понад 30 000 грн: 0,3% (середня — 47 842,87 грн);
  • від 25 001 до 30 000 грн: 1,7% (середня — 26 167,35 грн);
  • від 20 001 до 25 000 грн: 2,4% (середня — 22 208,94 грн);
  • від 15 001 до 20 000 грн: 4,9% (середня — 17 208,79 грн);
  • від 10 001 до 15 000 грн: 9,6% (середня — 12 021,17 грн);
  • від 9 001 до 10 000 грн: 3,3% (середня — 9 469,24 грн);
  • від 8 001 до 9 000 грн: 4,3% (середня — 8 476,89 грн);
  • від 7 001 до 8 000 грн: 5,7% (середня — 7 475,07 грн);
  • від 6 001 до 7 000 грн: 8,3% (середня — 6 450,87 грн);
  • від 5 001 до 6 000 грн: 14,9% (середня — 5 378,23 грн);
  • від 4 001 до 5 000 грн: 24,0% (середня — 3 581,58 грн);
  • до 3 000 грн: 3,4% (середня — 2 465,08 грн).
Яку пенсію отримує більшість українців у 2026 році — свіжі дані ПФУ
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні і жінки, і чоловіки можуть вийти на пенсію у 60 років. Проте сам по собі вік не гарантує призначення виплат: ключове значення має наявність необхідного страхового стажу. У 2026 році для виходу на пенсію за віком діють такі вимоги:
  • у 60 років — не менше 33 років страхового стажу;
  • у 63 роки — не менше 23 років стажу;
  • у 65 років — не менше 15 років стажу.
Також ми писали, що майже кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати — 2,8 млн людей. Їхній середній рівень пенсії вищий — близько 7,9 тисячі гривень на місяць.
У середньому Україна щороку втрачає близько 170 тисяч пенсіонерів. Від початку повномасштабної війни їхня кількість скоротилася вже на 740 тисяч.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяСередня пенсіяПенсійний фонд
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems