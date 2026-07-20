Яку пенсію отримує більшість українців у 2026 році — свіжі дані ПФУ
Географія виплат
- Донецька область — 8 990,33 грн;
- Луганська область — 8 752,15 грн;
- Дніпропетровська область — 8 080,00 грн;
- Київська область — 7 681,25 грн;
- Запорізька область — 7 680,43 грн;
- Харківська область — 7 254,76 грн.
Скільки отримують пенсіонери
- понад 30 000 грн: 0,3% (середня — 47 842,87 грн);
- від 25 001 до 30 000 грн: 1,7% (середня — 26 167,35 грн);
- від 20 001 до 25 000 грн: 2,4% (середня — 22 208,94 грн);
- від 15 001 до 20 000 грн: 4,9% (середня — 17 208,79 грн);
- від 10 001 до 15 000 грн: 9,6% (середня — 12 021,17 грн);
- від 9 001 до 10 000 грн: 3,3% (середня — 9 469,24 грн);
- від 8 001 до 9 000 грн: 4,3% (середня — 8 476,89 грн);
- від 7 001 до 8 000 грн: 5,7% (середня — 7 475,07 грн);
- від 6 001 до 7 000 грн: 8,3% (середня — 6 450,87 грн);
- від 5 001 до 6 000 грн: 14,9% (середня — 5 378,23 грн);
- від 4 001 до 5 000 грн: 24,0% (середня — 3 581,58 грн);
- до 3 000 грн: 3,4% (середня — 2 465,08 грн).
- у 60 років — не менше 33 років страхового стажу;
- у 63 роки — не менше 23 років стажу;
- у 65 років — не менше 15 років стажу.
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