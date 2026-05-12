Який стаж потрібен, щоб вийти на пенсію за віком у 2026−2028

Особисті фінанси
Пенсіонери
В Україні і жінки, і чоловіки можуть вийти на пенсію у 60 років. Проте сам по собі вік не гарантує призначення виплат: ключове значення має наявність необхідного страхового стажу.
Його мінімальна тривалість щороку збільшується відповідно до пенсійної реформи 2017 року і остаточно зросте до 2028 року.

Чому для пенсії важливий саме страховий стаж

Українська пенсійна система працює за солідарним принципом: нинішні пенсії фінансуються за рахунок внесків працюючих громадян та дотацій з державного бюджету.
Однак через старіння населення навантаження на Пенсійний фонд постійно зростає. Саме тому держава не підвищувала пенсійний вік, а поступово посилила вимоги до страхового стажу.
Зараз право на пенсію залежить від того, скільки років офіційно працювала людина та сплачувала внески. Для цього передбачено три вікові межі — 60, 63 та 65 років.

Який страховий стаж потрібен для пенсії у 2026 році

У 2026 році для виходу на пенсію за віком діють такі вимоги:
  • у 60 років — не менше 33 років страхового стажу;
  • у 63 роки — не менше 23 років стажу;
  • у 65 років — не менше 15 років стажу.
Якщо після досягнення 65 років людина має менше ніж 15 років страхового стажу, пенсію за віком їй не призначать. У такому разі вона може отримувати державну соціальну допомогу на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 2 595 грн.
Як зміняться вимоги у 2027 та 2028 роках

Пенсійна реформа передбачає подальше підвищення вимог до стажу.
Для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде:
  • у 2027 році — не менше 34 років стажу;
  • у 2028 році — не менше 35 років стажу.
Умовно кажучи, щоб у 2028 році якнайраніше вийти на пенсію за віком, необхідно бути офіційно працевлаштованим на повну ставку з 25 років, зазначають експерти.
Для призначення пенсії у 63 роки необхідно буде мати:
  • у 2027 році — щонайменше 24 роки стажу;
  • у 2028 році — не менше 25 років стажу.
Водночас вимога для виходу на пенсію у 65 років залишиться незмінною — щонайменше 15 років страхового стажу.
Таким чином, уже з 2028 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 35 років офіційного страхового стажу.
За матеріалами:
Слово і Діло
ПенсіяПенсійний вікПенсіонер
