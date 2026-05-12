Скільки коштує оренда однокімнатної квартири — свіжі дані за регіонами

Інтерес до оренди у квітні падав у порівнянні з березнем, особливо динамічно у деяких наближених до фронту областях.
Маркетплейс перевіреної нерухомості Dim.ria проаналізував стан ринку нерухомості в Україні за квітень 2026 року. Закарпатська область офіційно стала найдорожчим регіоном для орендарів, змістивши Київ на другу позицію.

Пропозиція

У квітні найбільше зростання кількості пропозицій у сегменті оренди спостерігалося у Кіровоградській (+22%), Дніпропетровській (+17%) та Хмельницькій (+17%) областях.
Значне скорочення пропозиції відбулось у Чернігівській (-52%) та Сумській (-31%) областях.

Ціни

Порівняно з березнем 2026 року, найбільший приріст вартості оренди зафіксовано в Чернігівській області, там ціни злетіли на 29%. Також високу динаміку продемонстрували Запорізька та Харківська області, де оренда подорожчала на 18% за місяць. Серед західних регіонів активне зростання цін спостерігається у Чернівецькій (+14%) та Тернопільській (+13%) областях.
У Закарпатській області вартість оренди зросла на 6%, досягнувши середнього показника у 23 400 грн. У Києві оренда додала 5% вартості, зафіксувавшись на позначці 23 000 грн.
Водночас у Сумській області зафіксовано зниження ціни одразу на 21% (до 5 500 грн). Також оренда дещо подешевшала в Житомирській (-5%) та Волинській (-3%) областях.
Аналіз ринку у порівнянні з квітнем 2025 року свідчить, що найбільше за рік оренда подорожчала в Одеській (+34%) та Кіровоградській (+33%) областях. Також суттєвий річний приріст показали Тернопільська (+29%), Вінницька (+25%) та Закарпатська (+24%) області.
Рейтинг регіонів за найвищою середньою вартістю оренди однокімнатної квартири:
  • Закарпатська область — 23 400 грн (+24% за рік);
  • Київ — 23 000 грн (+18% за рік);
  • Львівська область — 18 000 грн (+7% за рік);
  • Івано-Франківська область — 18 000 грн (+22% за рік);
  • Черкаська область — 16 000 грн (+23% за рік).
Попри загальний тренд, у деяких регіонах ціни за рік впали. Найбільше падіння зафіксовано у Сумській (-27%), Чернігівській (-25%) та Житомирській (-13%) областях. Харківська область виявилася єдиним регіоном, де вартість оренди за рік залишилася незмінною.
У столиці найдорожча оренда в Печерському районі — 31 тис. грн (+38% порівняно з березнем), найдешевша у Деснянському — 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.
Попит

Інтерес до оренди у квітні падав у порівнянні з березнем, особливо динамічно у деяких наближених до фронту областях.
Найбільше падіння попиту у Херсонській (-55%), Чернігівська (-43%), Запорізька (-25%), Кіровоградська (-24%) та Волинська (-21%) областях.
Зростання інтересу до оренди відбулось у Закарпатській (+30%) та Львівській (+22%) областях, а також у Києві (+3%).
Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів у Харківській області: у середньому на 1 оголошення припадає 12 орендарів. У Києві — 3 орендарі на 1 оголошення.
Альона Лістунова
