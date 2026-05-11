Розблокування банківських рахунків після штрафів ТЦК (поради юристів) Вчора 17:44 — Особисті фінанси

В Україні продовжують діяти воєнний стан і загальна мобілізація. За порушення правил військового обліку військовозобов’язаним можуть призначати штрафи, які накладають ТЦК та СП.

За ігнорування фінансового стягнення до порушника застосовуються санкції. Це може бути блокування банківських рахунків.

Що треба зробити в такому випадку, пояснили юристи порталу «Юристи.UA».

Вони рекомендують виконати такі дії для розблокування коштів.

Для відновлення можливості здійснювати видаткові операції необхідно звернутися до органів державної виконавчої служби.

Що треба зробити

подати заяву державному виконавцю, який відкрив провадження, про визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій;

отримати доступ до використання коштів у межах ліміту 17 300 гривень на місяць на одному обраному рахунку;

астановити точну підставу накладення арешту через виконавчу службу;

у разі незгоди зі штрафом ТЦК подати судовий позов про скасування постанови та закриття виконавчого провадження.

Судовий розгляд справи про скасування штрафу може тривати від 3 до 4 місяців.

Як пояснили юристи, відповідальність за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації включає як грошові стягнення, так і додаткові обмеження прав власності. Арешт рахунків є заходом забезпечення виконання зобов’язань. При цьому процедура оформлення документів для блокування має юридичні особливості, що стосуються присутності особи.

Наразі максимальний розмір такого штрафу для громадян становить 25 500 гривень, однак сума може відрізнятися залежно від конкретної ситуації.

Наразі максимальний розмір такого штрафу для громадян становить 25 500 гривень, однак сума може відрізнятися залежно від конкретної ситуації.

Нагадаємо, порушення мобілізаційного закону, зокрема неявка до ТЦК, тягне за собою не лише штрафи, але й кримінальну відповідальність. Серед іншого у людини можуть відібрати його майно — житло або автівку.

