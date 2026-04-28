Максимальна сума штрафу за порушення правил військового обліку в Україні Вчора 21:24

Максимальна сума штрафу за порушення правил військового обліку в Україні

В Україні продовжують діяти воєнний стан і загальна мобілізація. За порушення правил військового обліку військовозобов’язаним можуть призначати штрафи, які накладають ТЦК та СП.

Наразі максимальний розмір такого штрафу для громадян становить 25 500 гривень, однак сума може відрізнятися залежно від конкретної ситуації.

Про це розповіла військовий юрист ЮК «Приходько та партнери» Діана Тернова.

Розмір штрафу

Фахівчиня наголосила, що порушення правил військового обліку під час воєнного стану може коштувати не дешево. Водночас вона уточнила, що розмір штрафу не є фіксованим і визначається індивідуально в кожному конкретному випадку. За словами Тернової, далеко не завжди порушникам призначають максимальне фінансове стягнення.

«Якщо особа має порушення обліку, її можуть притягнути до відповідальності. З приводу розміру штрафу, то він становить від 17 000 до 25 500 гривень. Проте, з практики, немає такої тенденції, щоб це був максимальний розмір», — пояснила вона.

Тернова зазначила, що ТЦК та СП мають певну дискрецію при визначенні розміру штрафу, тобто можуть вирішувати, чи призначати суму ближче до мінімальної, чи до максимальної межі залежно від конкретної ситуації.

Що впливає

На розмір стягнення впливають обставини самого порушення, зокрема чи сталося це вперше, а також чи намагався громадянин приховати своє місцеперебування від держави.

Нагадаємо, порушення мобілізаційного закону, зокрема неявка до ТЦК, тягне за собою не лише штрафи, але й кримінальну відповідальність. Серед іншого у людини можуть відібрати його майно — житло або автівку.

