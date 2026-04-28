У «Дії» з’явилася нова військова облігація під 15,5%
У застосунку «Дія» запустили нову військову облігацію, присвячену окупованому Білогірську в Криму.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
«Кошти від облігацій спрямовуються на потреби оборони: техніку, боєприпаси, забезпечення військових. Водночас вони підтримують економіку країни — фінансують зарплати лікарям і вчителям, пенсії та соціальні виплати», — сказано в повідомленні.
Умови нової облігації
У застосунку доступна військова облігація «Білогірськ» номінальною вартістю 1040 грн.
Дата виплати — 21 липня 2027 року, ставка — 15,5% річних.
Українці вже придбали понад 25,2 млн військових облігацій через Дію. Це понад 26,1 млрд грн прямої допомоги для Сил оборони.
Як придбати облігації в Дії:
- відкрийте застосунок «Дія»;
- на головному екрані оберіть Військові облігації;
- виберіть облігацію, партнера та кількість;
- підпишіть і оплатіть.
Облігації з’являться в застосунку протягом трьох робочих днів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в застосунку «Дія» додали нову військову облігацію під назвою «Феодосія» з датою виплати 24 березня 2027 року та ставкою 15,5% річних.
Поділитися новиною
