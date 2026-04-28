Європейський ринок праці зміщує фокус із дипломів на навички Сьогодні 12:06 — Особисті фінанси

Змінюється підхід до формулювання вакансій

Модель найму на основі навичок, яка раніше асоціювалася переважно з великими технологічними компаніями, дедалі активніше поширюється, зокрема серед бізнесу Центральної та Східної Європи.

Про це свідчать дані міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal

Фокус на компетенціях замість формальних критеріїв

Новий підхід передбачає зміщення акценту з формальних документів на підтвердження практичних навичок. Йдеться про виконання тестових завдань, короткі функціональні перевірки, кейси, а також оцінку здатності кандидата до навчання.

Як зазначає стратегічна радниця Gremi Personal Лілія Терещенко, у багатьох процесах рекрутингу знижується роль традиційного досвіду роботи.

За її словами, дедалі частіше вирішальним фактором стає здатність кандидата швидко інтегруватися в робочі процеси, розуміти середовище та оперативно виконувати завдання. Компанії, які відчувають тиск на ринку праці, дедалі рідше шукають «готові» профілі, натомість орієнтуються на кандидатів із потенціалом розвитку.

Швидкість найму

Зміни особливо помітні в сегментах, де швидкість закриття вакансій стає критичною. Роботодавці визнають, що формальна освіта не завжди гарантує готовність до роботи.

Через швидкі зміни інструментів і процесів кандидати з досвідом проєктної роботи, фрилансу або з галузевими сертифікатами часто не поступаються тим, хто має традиційний кар’єрний шлях.

Ще кілька років тому кандидати без чітко структурованого резюме часто відсіювалися на ранніх етапах. Нині ж їх можуть розглядати як фахівців із високою професійною гнучкістю, якщо вони здатні продемонструвати конкретні результати та набір інструментів.

«Роботодавці шукають компетенції, тоді як кандидати часто все ще презентують свою професійну історію. Саме тому портфоліо проєктів, короткі презентації компетенцій, галузеві сертифікати та практичні приклади роботи стають дедалі важливішими», — підкреслює Терещенко.

Новий підхід до формування вакансій

За даними Gremi Personal, змінюється і підхід до формулювання вакансій: замість довгих списків вимог компанії дедалі частіше чітко визначають, які навички потрібні одразу, а які можна розвинути в процесі роботи.

Це особливо важливо в умовах дефіциту кадрів. Чим більше ринок орієнтується на компетенції, тим важливішою стає чіткість комунікації під час найму.

Згідно з даними Всесвітнього економічного форуму (доповідь «Майбутнє робочих місць 2025»), до 2030 року у світі з’явиться 170 млн нових робочих місць, тоді як 92 млн існуючих зникнуть. Це свідчить про глибоку трансформацію структури компетенцій на ринку праці.

«Найбільша зміна полягає не в тому, що компанії відмовляються від досвіду. Йдеться про те, що досвід більше не є єдиною мовою оцінки професійної цінності. Дедалі важливішим стає те, наскільки швидко кандидат здатний опановувати навички майбутнього», — підкреслює Терещенко.

