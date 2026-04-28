Для ВПО готують диференційовані виплати залежно від регіону Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Для ВПО готують диференційовані виплати залежно від регіону

У державному бюджеті на 2026 рік передбачено 39 млрд грн на виплату щомісячної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Водночас кількість переселенців зростає.

Про це розповів член фракції «Слуга Народу», член парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, голова робочої групи ТСК Верховної Ради з питань житла для внутрішньо переміщених осіб Максим Ткаченко.

За його словами, зараз дедалі частіше обговорюється питання про те, що нинішні виплати переселенцям потрібно осучаснювати через зміну економічної ситуації.

Диференціація виплат

Ткаченко наголосив, що самі переселенці звертають увагу на інфляцію та необхідність підвищення розміру допомоги.

«Наразі обговорюються різні ідеї щодо виплат переселенцям, адже самі люди вже ставлять питання про інфляцію, про те, що сума допомоги від держави має бути хоча б трішки підвищена. Крім того, нещодавно ми вже порушували з представниками місцевих органів влади у Харківській області питання про можливість диференційованих виплат ВПО», — зазначив політик.

Йдеться про те, щоб переселенці, які перебувають поблизу зон активних бойових дій, отримували більшу допомогу, ніж ті, хто виїхав у більш безпечні області.

На його думку, такий підхід був би справедливим.

Виплати дітям-переселенцям

Крім того, продовжуються активні консультації із Мінсоцполітики щодо виплат усім без винятку дітям-переселенцям, які перебувають на території України.

«Сподіваюся, все-таки буде прибрана вимога щодо нарахування допомоги тільки тим дітям ВПО, які навчаються в українських школах офлайн», — сказав народний депутат.

Фінансування житла для ВПО

Він також додав, що вже є певні зрушення в напрямку отримання переселенцями з тимчасово окупованих територій коштів на придбання житла.

«Поки йдеться про невелику кількість громадян — це сім’ї, де є учасники бойових дій і люди з інвалідністю першої та другої групи, отриманих під час повномасштабної війни. Це перша категорія, яка зараз почне отримувати виплати. У бюджеті ми заклали 14 млрд грн, тож орієнтовно нові домівки отримають 7 тисяч таких родин», — нагадав парламентарій.

Він наголосив, що зараз вкрай важливо шукати донорів, партнерів, залучати міжнародну допомогу або ж знаходити в бюджеті додаткові кошти, аби якомога більше внутрішньо переміщених осіб змогли отримати житло.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні розширили програму державної підтримки для внутрішньо переміщених осіб, дітей і непрацездатних громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах. Оновлення передбачають зміни умов отримання допомоги, термінів подання заяв і тривалості виплат.

Термін надання допомоги для найбільш вразливих категорій ВПО збільшили з 24 до 30 місяців.

