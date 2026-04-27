В Польщі запрацював сервіс MOS: як подати заяву Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

В Польщі запрацював сервіс MOS: як подати заяву

27 квітня 2026 року було запущено систему MOS (Moduł Obsługi Spraw) в Польщі, пише inpoland.

За допомогою сервісу іноземці можуть подати електронну заяву на отримання дозволів на тимчасове проживання, дозволів на постійне проживання та дозволів на довгострокове проживання резидента ЄС. Заяви у паперовому вигляді більше не приймаються.

Де подавати

Відтепер заяви на отримання дозволів на тимчасове проживання, дозволів на постійне проживання та дозволів на довгострокове проживання резидента ЄС можна подавати лише в електронному вигляді через портал MOS — https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/.

Заяви на отримання дозволів на тимчасове проживання, дозволів на постійне проживання та дозволів на довгострокове проживання резидента ЄС у паперовому вигляді, які були надіслані та не отримані воєводськими управліннями до 27 квітня 2026 року, не розглядатимуться, вони залишаться без розгляду, оскільки враховуватиметься не дата відправки, а саме дата отримання воєводським управлінням.

Категорії

Проте в Управлінні у справах іноземців повідомили, що заяви на отримання тимчасового дозволу на проживання у паперовому вигляді і надалі прийматимуться для таких категорій:

з метою виконання роботи в рамках внутрішньокорпоративного переведення;

для довгострокової мобільності керівного працівника, спеціаліста або стажера в рамках внутрішньокорпоративного переведення;

з метою возз’єднання сім’ї — якщо відповідний іноземець проживає за межами Польщі;

для члена сім’ї громадянина Польщі, громадянина держави-члена ЄС або громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зазначеного у параграфі 10 статті 1 пункт b та d Угоди про вихід — у ситуації, коли іноземець, якого стосується заява, проживає за межами Польщі;

для іноземця, який веде сімейне життя у визначенні Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод з громадянином Польщі, громадянами держави-члена ЄС або громадянами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зазначеного у параграфі 10 статті 1 пункт b та d Угоди про вихід — у ситуації, коли іноземець, якого стосується заява, проживає за межами Польщі

Якщо після отримання карти громадяни України виїдуть з Польщі на періодбільше ніж 6 місяців, вони втратять дозвіл на тимчасове проживання.

