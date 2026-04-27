В Польщі запрацював сервіс MOS: як подати заяву

27 квітня 2026 року було запущено систему MOS (Moduł Obsługi Spraw) в Польщі, пише inpoland.
За допомогою сервісу іноземці можуть подати електронну заяву на отримання дозволів на тимчасове проживання, дозволів на постійне проживання та дозволів на довгострокове проживання резидента ЄС. Заяви у паперовому вигляді більше не приймаються.

Де подавати

Відтепер заяви на отримання дозволів на тимчасове проживання, дозволів на постійне проживання та дозволів на довгострокове проживання резидента ЄС можна подавати лише в електронному вигляді через портал MOS — https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/.
Заяви на отримання дозволів на тимчасове проживання, дозволів на постійне проживання та дозволів на довгострокове проживання резидента ЄС у паперовому вигляді, які були надіслані та не отримані воєводськими управліннями до 27 квітня 2026 року, не розглядатимуться, вони залишаться без розгляду, оскільки враховуватиметься не дата відправки, а саме дата отримання воєводським управлінням.

Проте в Управлінні у справах іноземців повідомили, що заяви на отримання тимчасового дозволу на проживання у паперовому вигляді і надалі прийматимуться для таких категорій:
  • з метою виконання роботи в рамках внутрішньокорпоративного переведення;
  • для довгострокової мобільності керівного працівника, спеціаліста або стажера в рамках внутрішньокорпоративного переведення;
  • з метою возз’єднання сім’ї — якщо відповідний іноземець проживає за межами Польщі;
  • для члена сім’ї громадянина Польщі, громадянина держави-члена ЄС або громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зазначеного у параграфі 10 статті 1 пункт b та d Угоди про вихід — у ситуації, коли іноземець, якого стосується заява, проживає за межами Польщі;
  • для іноземця, який веде сімейне життя у визначенні Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод з громадянином Польщі, громадянами держави-члена ЄС або громадянами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зазначеного у параграфі 10 статті 1 пункт b та d Угоди про вихід — у ситуації, коли іноземець, якого стосується заява, проживає за межами Польщі
Раніше йшлося про те, що після отримання карти CUKR громадяни України матимуть право на державні виплати та інші види допомоги на тих же засадах, що і інші іноземці. Також українці після отримання карти побуту CUKR будуть зобов’язані протягом 15 робочих днів повідомити воєводу, який видав карту, про будь-яку зміну місця проживання.
Якщо після отримання карти громадяни України виїдуть з Польщі на періодбільше ніж 6 місяців, вони втратять дозвіл на тимчасове проживання.
Тетяна Берегова
