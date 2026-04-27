Які країни збирають найбільше податків із заробітної плати

Згідно з новим звітом ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку), ефективні ставки оподаткування доходу від заробітної плати зросли в 2025 році, особливо для домогосподарств з дітьми.
«Податковий клин для цього типу домогосподарств у 2025 році коливався від 0% у Колумбії до 52,5% у Бельгії, а його середнє значення становило 35,1% від витрат на оплату праці, що являє собою збільшення на 0,15 процентних пунктів (п.п.) порівняно з попереднім роком» — йдеться в повідоленні.
Іспанія досягла десятого місця за податковими надходженнями на заробітну плату, піднявшись з дванадцятого місця, яке вона посідала у 2024 році в таблиці, що включає 38 держав-членів цієї економічної організації.
Хоча середній показник ОЕСР залишається на рівні 35,1% для самотнього працівника — дослідження враховує податкові знижки для сімей з дітьми в кількох країнах — Іспанія зберігає вагу 41,1% у 2025 році, тоді як вісім років тому, з вступом до влади нинішнього Виконавчого органу, вона становила близько 39,7%.

Три найбільші економіки єврозони — Німеччина (49,3%), Франція (47,2%) та Італія (45,8%), а також Бельгія (перше місце у списку з 52,5%), Австрія, Словенія, Словаччина, Естонія та Фінляндія; усі вони є країнами Європейського Союзу.
Тетяна Берегова
