Кожен п’ятий українець боїться втратити роботу через ШІ — опитування Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Найбільш впевнені у своїй незамінності зумери

У світі зростає занепокоєння через можливу втрату роботи внаслідок розвитку штучного інтелекту. Зокрема, майже кожен четвертий працівник у Великій Британії вважає, що його посаду можуть замінити технології вже протягом найближчих п’яти років. Подібні побоювання має третина жителів Німеччини. Водночас частина американців готова працювати під керівництвом ШІ.

Експерти Work.ua провели опитування серед українських шукачів роботи, щоб оцінити їхнє ставлення до ШІ.

Як показали результати дослідження, кожен пʼятий респондент має страх через розвиток штучного інтелекту.

Здебільшого українці не переймаються через автоматизацію та ШІ, але 21% респондентів висловили страх через розвиток технологій. Здебільшого вони не мають чіткого плану дій, щоб залишатися конкурентними на ринку праці.

Вікові відмінності

Найбільш впевнені у своїй незамінності зумери: 45% респондентів, молодших 25 років, вважають, що їх не замінить ШІ. Водночас саме в цій віковій групі найбільша частка тих, хто опановує нові навички чи іншу професію — 9%. Така ж висока кількість проактивних людей і серед кандидатів 45+.

Найбільш розгубленим видається покоління віком 35−44 роки. Тут найменша частка упевнених, що їх не замінить ШІ (35%), і найбільше тих, хто відчуває страх, але не має «плану Б» (14%).

Якщо порівнювати відповіді чоловіків і жінок, то перші частіше вибирали варіант «Ні, мене точно не замінять»: 45% проти 37%. Водночас жінки рідше думають про цю загрозу як таку: відповідь «Не замислювався про це / не переймаюся» дали 42% жінок і 36% чоловіків.

Вплив професії на сприйняття ризиків

Професія респондентів також має значний вплив на результати опитування. Аналітики Work.ua проаналізували, як відповідали шукачі залежно від категорії, у якій вони розмістили резюме.

Найчастіше опановують нові навички чи професію через страх перед ШІ шукачі, що мають резюме в категоріях «IT, комп’ютери, інтернет» (14%), «ЗМІ, видавництво, поліграфія» (13%), «Маркетинг, реклама, PR» (10%), «Фінанси, банк» (9%). Найрідше — освітяни (лише 3%).

Не замислюються або не переймаються через автоматизацію представники класичних професій: юристи (52%), медики (51%).

Цілковито впевнені у своїй незамінності освітяни й топменеджери (48%), працівники готельно-ресторанного бізнесу (47%), будівельники (45%), фахівці транспорту (44%).

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що 93% опитаних українських компаній вже використовують ШІ. Найактивніше планують впроваджувати ШІ у торгівлі, маркетингу та PR, фінансовому секторі, освіті та сфері послуг.

Найчастіше компанії використовують ШІ для аналізу даних і ринку та прогнозування. На другому місці — маркетинг і продажі, у цьому напрямі ШІ використовують близько 64% опитаних компаній. безпека та кіберзахист залишаються на останніх позиціях (18,4%).

Також ми розповідали про 10 професій, які найбільше піддаються впливу ШІ. На першому місці опинилися програмісти (75% покриття завдань). За ними йдуть представники служби підтримки клієнтів. Оператори введення даних, чия головна робота — читання вихідних документів і перенесення даних — підлягає значній автоматизації, мають рівень покриття у 67%.

