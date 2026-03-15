10 професій, які найбільше піддаються впливу ШІ

Компанія Anthropic представила дослідницьку роботу, у якій повідомляє про початок моніторингу фактичних даних щодо впливу ШІ на ринок праці.

«Ми представляємо новий показник ризику витіснення робочої сили штучним інтелектом. Він поєднує теоретичні можливості великих мовних моделей (LLM) із реальними даними про їхнє використання. Цей показник надає більшої ваги автоматизованим (на відміну від допоміжних) і професійним сценаріям застосування технологій», — повідомляє компанія.

Деталі дослідження

Розробник Claude зазначає, що ці дані можуть стати по-справжньому корисними для дослідників і політиків, які, ймовірно, захочуть використати ці висновки для захисту майбутніх кадрів від масштабного витіснення з ринку праці.

Читайте також Інвестиції в агентний ШІ зростають, але окупності досягають лише чверть компаній

У дослідженні аналізуються такі показники, як співвідношення теоретичного та фактичного проникнення ШІ у різні типи професій, найбільш вразливі посади, а також відмінності в рівнях впливу ШІ".

Замість того щоби бути суто системою попередження про втрату робочих місць, Anthropic стверджує, що це дослідження може допомогти компаніям визначити сфери, де працівникам потрібна підтримка у підвищенні кваліфікації.

Частка робочих завдань, які LLM можуть виконувати теоретично (синя зона), та власний показник Anthropic щодо охоплення завдань, отриманий на основі реальних даних використання (червона зона).

Один із наборів даних демонструє не лише теоретичне охоплення професій штучним інтелектом, а й фактичне.

Сфери менеджменту, бізнесу та фінансів, комп’ютерних наук і математики, природничих і соціальних наук, юриспруденції, мистецтва та медіа, а також офісної та адміністративної діяльності належать до тих, що можуть зазнати найбільшого впливу, проте реальність така, що фактичні рівні проникнення ШІ в ці сфери в кілька разів нижчі.

ТОП-10 професій, які найбільше піддаються впливу ШІ

Також Anthropic показав десятку професій, які найбільше піддаються впливу ШІ. Відповідно до інших даних, що свідчать про широке використання Claude для написання коду, на першому місці опинилися програмісти (75% покриття завдань).

Читайте також Де реальна цінність? Інвестори зміщують фокус із ШІ

За ними йдуть представники служби підтримки клієнтів, чиї основні завдання ми все частіше бачимо в обсягах трафіку наших власних API.

Нарешті, оператори введення даних, чия головна робота — читання вихідних документів і перенесення даних — підлягає значній автоматизації, мають рівень покриття у 67%.

Anthropic також пропонує провести додаткові дослідження того, як випускники адаптуються до змін у тенденціях найму — більше даних та контексту можуть свідчити про те, що вони знаходять можливості в інших сферах, попри те, що певний набір даних вказує, наприклад, на сповільнення пропозицій для початкових рівнів.

