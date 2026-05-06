Динаміка зміни реального ВВП України — деталі від Гетманцева

Динаміка зміни реального ВВП України — деталі від Гетманцева

У I кварталі 2026 року реальний ВВП України зменшився на 0,7% у порівнянні з попереднім кварталом та на 0,5% у порівнянні з I кварталом торік. Такі оперативні оцінки Держстату.

Про це пише голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Також, за даними Держстату, зростання реального ВВП у IV кварталі минулого року становило 2,8%, а у січні-березні торік — 0,8%.

З його слів, в НБУ раніше також надавали оцінки щодо уповільнення реального ВВП в I кварталі 2026 року — до 0,2% р/р.

Причини називали такі: атаки ворога на енергетику та логістику взимку, а також затримки надходжень міжнародної допомоги, хоча навесні економічна активність трохи відновилась.

При цьому за прогнозами НБУ, протягом 2026 року українська економіка пожвавиться завдяки бюджетним витратам на тлі більш активної фінансової підтримки міжнародних партнерів.

Але через важку ситуацію в енергосистемі та негативні економічні ефекти через війну на Близькому Сході, регулятор погіршив цьогорічний прогноз зростання ВВП до 1,3%.

Прогнози

Як пише Гетманцев, очікується, що у 2027−2028 роках реальний ВВП зростатиме до 2,8−3,7%.

В НБУ вважають, що такий прогноз може бути реалізований на фоні зниження напруження у світі, відновлення української економіки, активізації споживчого попиту, залучення інвестицій, стабілізації ситуації в енергетиці та збільшення врожаїв.

Охолодження економіки

Як зазначає Гетманцев, наразі падіння реального ВВП слугує індикатором «охолодження» економіки — і така динаміка в умовах війни часто носить хвилеподібний характер. Водночас попри скорочення на 0,7% квартал до кварталу (з урахуванням сезонного фактору), -0,5% до року вже вказує на серйозну проблему: економіка фактично втрачає імпульс до зростання.

«Іншими словами, помірне відновлення, яке тривало у 2023−2025 роках, почало вичерпуватися без нових драйверів. І хоча сьогоднішнє падіння невелике, воно небезпечне іншим — воно структурне. Саме тому нам потрібні системні рішення для залучення інвестицій — внутрішних та іноземних, розвитку ОПК, зростання частки переробки, посилення детінізації та підтримки бізнесу. Це — єдина працююча модель» — резюмував він.

Раніше Finance.ua писав , що Україна залишається відданою виконанню зобов’язань перед МВФ, Світовим банком та ЄС. У 2025 році податкові надходження досягли 35,9% ВВП. Лише за перший квартал 2026 року внутрішні доходи бюджету склали 17 млрд доларів США, перевищивши планові показники.

Такі результати свідчать про ефективність впроваджених реформ та їхній відчутний вплив на зміцнення фінансової спроможності держави.

Довідка Finance.ua:

НБУ зазначає, що невизначеність із міжнародною підтримкою зменшилася. Очікується понад 53 млрд дол. допомоги у 2026 році, що дозволить покривати бюджетні потреби та підтримувати резерви на високому рівні.

Водночас ключовим ризиком залишається війна. Подальші атаки на інфраструктуру, можливі перебої з фінансуванням, дефіцит робочої сили та розвиток ситуації на Близькому Сході можуть посилити інфляційний тиск і стримувати економіку.

