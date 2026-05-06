Яку суму має заплатити рф Україні за руйнування Каховської ГЕС

Казна та Політика
31
За розрахунками Європейської комісії та Світового банку, сума збитків, завданих Україні російськими військами внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС, оцінюється в 14 млрд доларів.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра в інтерв’ю «Європейській правді».
За її словами, фінальну суму ще повинні визначити фахівців та міжнародні експерти.

Фінальну суму ще визначать

«Я підкреслю: це не оцінка відновлення, і не факт, що ГЕС має бути відновлена саме в такому вигляді. Це працює так: держава заявляє компенсацію від втрати Каховської ГЕС, бере оцінку Світового банку і каже: Україна зазнала збитків на суму $14 млрд», — зауважила Мудра.
Вона додала, що фінальну суму за руйнування Каховської ГЕС 6 червня 2023 року визначить компенсаційна комісія, яка спиратиметься на дану оцінку ЄС та Світового банку. Вона ще має бути сформована.
Конвенцію стосовно компенсаційної комісії підписали 35 держав разом з Європейським Союзом у грудні минулого року в Гаазі. Вона набуде чинності за умов її ратифікації 25 учасниками.
«Реалістично нам потрібно ще десь рік на ратифікації, і у середині чи у третьому кварталі 2027 року точно буде 25 ратифікацій», — прогнозує Мудра.
Вона уточнила, що при цьому, як саме розпоряджатися отриманими в якості компенсації від росії грошима, визначатиме Україна.
«Комісія не наказує нам витратити цю компенсацію на відновлення греблі. Вона лише визначає компенсацію, яку має сплатити Росія — а далі українська держава, відповідно до свого плану відновлення, самостійно визначає, на що цю суму витрачати», — пояснила Мудра.

За оцінкою Світового банку

Україні для повоєнного відновлення економіки знадобиться орієнтовно 800 млрд доларів упродовж наступних десяти років. Найбільше фінансове навантаження припаде на перші п’ять років, коли потреби можуть досягти близько 360 млрд доларів
За матеріалами:
Finance.ua
