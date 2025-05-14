Підрив Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині планують наповнити водосховище — Finance.ua

Підрив Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині планують наповнити водосховище Сьогодні 19:34 — Казна та Політика

Підрив Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині планують наповнити водосховище

Україна планує побудувати новий водогін довжиною близько 30 км для наповнення критично обмілілого Макортівського водосховища на річці Саксагань у Дніпропетровській області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у вівторок, 13 травня.

Україна має попередні домовленості з донорами щодо фінансування відновлення водності річки Саксагань та забезпечення водою 1,4 млн людей, постраждалих внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Підрив ГЕС та необхідність використовувати воду з річки для водозабезпечення Кривого Рогу призвели до майже повного спустошення Макортівського водосховища. Наразі рівень води у водосховищі становить лише 19,6 млн м 3 при нормі в 57,8 млн м 3 .

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У разі тривалих посушливих періодів наповнення водосховища природним шляхом може тривати близько 10 років. Інші два водосховища на річці — Кресівське та Саксаганське — зазнають постійного впливу високомінералізованих шахтних вод.

Тому розглядається будівництво нового водогону для подачі в Саксагань дніпровської води з Кам’янського водосховища.

«Реалізація проєкту дозволить наповнити Макортівське водосховище, поліпшити якість води для забезпечення потреб мешканців у межах басейну річки Саксагань, а також наповнити колодязі у господарствах, які не охоплені централізованим водопостачанням», — зазначила міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук.

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