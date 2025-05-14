Підрив Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині планують наповнити водосховище — Finance.ua
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Підрив Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині планують наповнити водосховище

Казна та Політика
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Підрив Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині планують наповнити водосховище
Підрив Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині планують наповнити водосховище
Україна планує побудувати новий водогін довжиною близько 30 км для наповнення критично обмілілого Макортівського водосховища на річці Саксагань у Дніпропетровській області.
Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у вівторок, 13 травня.
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Україна має попередні домовленості з донорами щодо фінансування відновлення водності річки Саксагань та забезпечення водою 1,4 млн людей, постраждалих внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
Підрив ГЕС та необхідність використовувати воду з річки для водозабезпечення Кривого Рогу призвели до майже повного спустошення Макортівського водосховища. Наразі рівень води у водосховищі становить лише 19,6 млн м3 при нормі в 57,8 млн м3.
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У разі тривалих посушливих періодів наповнення водосховища природним шляхом може тривати близько 10 років. Інші два водосховища на річці — Кресівське та Саксаганське — зазнають постійного впливу високомінералізованих шахтних вод.
Тому розглядається будівництво нового водогону для подачі в Саксагань дніпровської води з Кам’янського водосховища.
«Реалізація проєкту дозволить наповнити Макортівське водосховище, поліпшити якість води для забезпечення потреб мешканців у межах басейну річки Саксагань, а також наповнити колодязі у господарствах, які не охоплені централізованим водопостачанням», — зазначила міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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