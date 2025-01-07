Збитки внаслідок підриву Каховської ГЕС сягнули $14 млрд — глава Міндовкілля Сьогодні 06:19

Збитки внаслідок підриву Каховської ГЕС сягнули $14 млрд — глава Міндовкілля

Збитки внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції (ГЕС) сягнули близько $14 млрд.

Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Якщо говорити про матеріальний бік цих збитків, то нараховано майже $14 млрд збитків, завданих руйнуванням Каховської греблі і втратою цих водних ресурсів», — сказала вона.

Гринчук зазначила, що обсяг втрачених водних ресурсів можна порівняти з половиною запасів деяких африканських країн. І для України це також було відчутно, а тому все ще дуже актуальною є проблема водозабезпечення постраждалих регіонів.

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Міністерка сказала, що просто зараз уряд працює над пошуком нових джерел постачання водних ресурсів і споруджує нові канали для постачання населенню якісної питної води. Крім того, залучають іноземних партнерів.

За словами міністерки, близько 30% природоохоронного фонду Херсонщини було затоплено й втрачено. Однак вона зазначила, що нині на цій території сформувалася особлива екосистема й природа поступово відновлюється.

«Звісно, були в нас очікування, що ця земля, яка залишилася після того, як вода пішла, деградує, але, на щастя, природа тут сама стала на бік України. Зараз у нас на цих територіях ростуть вербові ліси. Вона розвивається, звісно, по-іншому, але утворилася певна така особлива екосистема внаслідок цієї трагедії. Природа дійсно сама себе потроху відновлює», — сказала Гринчук.

Однак міністерка зазначила, що наслідки цієї катастрофи Україна відчуватиме ще довго.

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