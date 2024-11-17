Кліматичні катастрофи завдали світу збитків на $2 трлн за 10 років — Finance.ua

Кліматичні катастрофи завдали світу збитків на $2 трлн за 10 років Вчора 23:12 — Світ

Кліматичні катастрофи завдали світу збитків на $2 трлн за 10 років

За останні 10 років стихійні лиха, спричинені зміною клімату, завдали збитків світовій економіці у розмірі 2 трлн доларів США.

Про це повідомляє Axios з посиланням на доповідь, підготовлену організацією Oxera.

Які країни зазнали найбільших економічних втрат

Зазначається, що дослідники вивчили майже 4000 подій, що відбулися за 10-річний період і торкнулися 1,6 мільярда людей.

У період із 2014 по 2023 роки найбільш відчутних економічних втрат зазнали:

США — 934,7 млрд доларів;

Китай ($267,9 млрд);

Індія ($112 млрд).

При цьому, згідно з дослідженням, обсяги економічних втрат протягом двох минулих років досягли 451 мільярда доларів — це на 19% більше, ніж середньорічний показник попередніх восьми років десятиліття.

«Дані за останнє десятиліття безперечно показують, що зміна клімату не є проблемою майбутнього: основні втрати продуктивності через екстремальні погодні явища впливають тут і зараз на реальну економіку», — сказав генсек Міжнародної торгової палати Джон Дентон.

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