Кліматичні катастрофи завдали світу збитків на $2 трлн за 10 років — Finance.ua

Кліматичні катастрофи завдали світу збитків на $2 трлн за 10 років
За останні 10 років стихійні лиха, спричинені зміною клімату, завдали збитків світовій економіці у розмірі 2 трлн доларів США.
Про це повідомляє Axios з посиланням на доповідь, підготовлену організацією Oxera.
Які країни зазнали найбільших економічних втрат
Зазначається, що дослідники вивчили майже 4000 подій, що відбулися за 10-річний період і торкнулися 1,6 мільярда людей.
У період із 2014 по 2023 роки найбільш відчутних економічних втрат зазнали:
- США — 934,7 млрд доларів;
- Китай ($267,9 млрд);
- Індія ($112 млрд).
При цьому, згідно з дослідженням, обсяги економічних втрат протягом двох минулих років досягли 451 мільярда доларів — це на 19% більше, ніж середньорічний показник попередніх восьми років десятиліття.
«Дані за останнє десятиліття безперечно показують, що зміна клімату не є проблемою майбутнього: основні втрати продуктивності через екстремальні погодні явища впливають тут і зараз на реальну економіку», — сказав генсек Міжнародної торгової палати Джон Дентон.
Поділитися новиною