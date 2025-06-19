Понад 240 млн грн на відбудові водогону після підриву Каховської ГЕС: повідомлено про підозру 5 учасникам групи — Finance.ua
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Понад 240 млн грн на відбудові водогону після підриву Каховської ГЕС: повідомлено про підозру 5 учасникам групи

Кримінал
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Понад 240 млн грн на відбудові водогону після підриву Каховської ГЕС: повідомлено про підозру 5 учасникам групи
Понад 240 млн грн на відбудові водогону після підриву Каховської ГЕС: повідомлено про підозру 5 учасникам групи
Повідомлено про підозру 5 учасникам групи, які причетні до привласнення державних коштів, виділених на будівництво водогону після підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
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Серед підозрюваних — власник та представник однієї з найбільших шляхобудівних компаній в Україні, а також інженерно-технічні працівники підконтрольних підприємств.
Їм інкриміновано заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
За даними слідства, в процесі виконання договору на відновлення критичної інфраструктури — будівництво водогону річка Інгулець — Південне водосховище для водозабезпечення Кривого Рогу, представники компанії закуповували будівельні матеріали через підконтрольні фірми. Вони постачались головному підряднику вже з переплатою понад 40% від ринкової вартості.
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Для імітації законності підозрювані готували комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами, які в подальшому включали до звітності та актів виконаних робіт. Такі «розрахунки» закладалися ще на етапі формування кошторису.
За висновками експертів загальна сума збитків становить понад 240 млн грн.
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В ході проведення обшуків у офісах компаній та за місцями проживання підозрюваних вилучено документацію, техніку та інші носії інформації, які підтверджують вчинення злочину.
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
За матеріалами:
Finance.ua
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