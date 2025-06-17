ДБР викрило масштабну схему розкрадання коштів на харчування військових — Finance.ua

ДБР викрило масштабну схему розкрадання коштів на харчування військових Сьогодні 18:00 — Кримінал

ДБР викрило масштабну схему розкрадання коштів на харчування військових, Фото: dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну групу, яка розкрадала бюджетні кошти, виділені на закупівлю продуктів харчування для Збройних Сил України. Збитки держави становлять майже 6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, на початку 2024 року мешканець Одеси створив дві компанії, які формально відповідали умовам участі у тендерах Міністерства оборони. Формально керували підприємствами підконтрольні йому менеджери. Вони орендували складські приміщення, холодильне обладнання та транспорт, а також офіційно працевлаштували працівників.

Після перемоги у тендерах компанії отримали право постачати продукти харчування для військових частин і курсантів ЗСУ.

Фото: dbr.gov.ua

Далі організатор налагодив контакти з посадовими особами у військових частинах. Вони надсилали до Міноборони завищені або необґрунтовані заявки на продукти. Компанії оформлювали підроблені видаткові накладні, у яких вказували більші обсяги постачання, ніж фактично відвантажували. Реальні документи знищували.

На основі фіктивних паперів фірми отримували кошти з бюджету. Часто до військових частин надходили товари сумнівної якості, зокрема фальсифікати та продукти з простроченим терміном придатності.

Отримані кошти учасники схеми частково витрачали на продовження злочинної діяльності, іншу частину розподіляли між собою.

Загалом підозру оголошено дев’ятьом особам, зокрема організатору. Їм інкримінують:

статтю 255 Кримінального кодексу — створення та керівництво злочинною організацією або участь у ній;

частину 5 статті 191 КК України — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою.

За цими статтями передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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