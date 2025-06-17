ДБР викрило масштабну схему розкрадання коштів на харчування військових — Finance.ua
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ДБР викрило масштабну схему розкрадання коштів на харчування військових

Кримінал
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ДБР викрило масштабну схему розкрадання коштів на харчування військових
ДБР викрило масштабну схему розкрадання коштів на харчування військових, Фото: dbr.gov.ua
Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну групу, яка розкрадала бюджетні кошти, виділені на закупівлю продуктів харчування для Збройних Сил України. Збитки держави становлять майже 6 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За даними слідства, на початку 2024 року мешканець Одеси створив дві компанії, які формально відповідали умовам участі у тендерах Міністерства оборони. Формально керували підприємствами підконтрольні йому менеджери. Вони орендували складські приміщення, холодильне обладнання та транспорт, а також офіційно працевлаштували працівників.
Після перемоги у тендерах компанії отримали право постачати продукти харчування для військових частин і курсантів ЗСУ.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Далі організатор налагодив контакти з посадовими особами у військових частинах. Вони надсилали до Міноборони завищені або необґрунтовані заявки на продукти. Компанії оформлювали підроблені видаткові накладні, у яких вказували більші обсяги постачання, ніж фактично відвантажували. Реальні документи знищували.
На основі фіктивних паперів фірми отримували кошти з бюджету. Часто до військових частин надходили товари сумнівної якості, зокрема фальсифікати та продукти з простроченим терміном придатності.
Отримані кошти учасники схеми частково витрачали на продовження злочинної діяльності, іншу частину розподіляли між собою.
Загалом підозру оголошено дев’ятьом особам, зокрема організатору. Їм інкримінують:
  • статтю 255 Кримінального кодексу — створення та керівництво злочинною організацією або участь у ній;
  • частину 5 статті 191 КК України — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою.
За цими статтями передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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