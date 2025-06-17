ДБР викрило масштабну схему розкрадання коштів на харчування військових — Finance.ua

ДБР викрило масштабну схему розкрадання коштів на харчування військових
Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну групу, яка розкрадала бюджетні кошти, виділені на закупівлю продуктів харчування для Збройних Сил України. Збитки держави становлять майже 6 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За даними слідства, на початку 2024 року мешканець Одеси створив дві компанії, які формально відповідали умовам участі у тендерах Міністерства оборони. Формально керували підприємствами підконтрольні йому менеджери. Вони орендували складські приміщення, холодильне обладнання та транспорт, а також офіційно працевлаштували працівників.
Після перемоги у тендерах компанії отримали право постачати продукти харчування для військових частин і курсантів ЗСУ.
Далі організатор налагодив контакти з посадовими особами у військових частинах. Вони надсилали до Міноборони завищені або необґрунтовані заявки на продукти. Компанії оформлювали підроблені видаткові накладні, у яких вказували більші обсяги постачання, ніж фактично відвантажували. Реальні документи знищували.
На основі фіктивних паперів фірми отримували кошти з бюджету. Часто до військових частин надходили товари сумнівної якості, зокрема фальсифікати та продукти з простроченим терміном придатності.
Отримані кошти учасники схеми частково витрачали на продовження злочинної діяльності, іншу частину розподіляли між собою.
Загалом підозру оголошено дев’ятьом особам, зокрема організатору. Їм інкримінують:
- статтю 255 Кримінального кодексу — створення та керівництво злочинною організацією або участь у ній;
- частину 5 статті 191 КК України — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою.
За цими статтями передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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