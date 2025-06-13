ДБР повідомило екснардепу про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн — Finance.ua
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ДБР повідомило екснардепу про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн

Кримінал
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ДБР повідомило екснардепу про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн
ДБР повідомило екснардепу про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн, Фото: dbr.gov.ua
Колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від забороненої партії «Опозиційний блок», повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків. Йдеться про суму понад 4,3 мільярда гривень.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Слідство встановило, що після отримання українського громадянства у 2012 році підозрюваний продовжив вести бізнес в Україні, ставши податковим резидентом. Водночас він не задекларував прибутки, які отримав за кордоном, зокрема від операцій із цінними паперами.
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Зокрема, екснардеп заробив понад 25 мільярдів гривень (кілька мільярдів доларів США на той момент) від продажу акцій іноземних компаній, що працювали на території Кіпру. Але податки з цих доходів в Україні він не сплатив. Держава недоотримала понад 4,3 млрд мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб.
ДБР інкримінує колишньому парламентарю ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).
За матеріалами:
Finance.ua
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