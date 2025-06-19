У центрі Києва виявили казино в приміщенні Будинку профспілок — Finance.ua
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У центрі Києва виявили казино в приміщенні Будинку профспілок

Кримінал
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У центрі Києва виявили казино в приміщенні Будинку профспілок
У центрі Києва виявили казино в приміщенні Будинку профспілок
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило гральний заклад в приміщеннях Будинку профспілок у центрі Києва. У зв’язку з цим агентство звернулося до правоохоронних органів.
Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.
У повідомленні зазначається, що виявлене приміщення функціонувало як казино в орендованій частині будівлі.
«Подібній діяльності в історичній будівлі не має бути місця, — наголосила Дума. — Зрозуміло, коли такі „бізнеси на крові“ приносять більше 20 тис. дол. на місяць, — комусь і це стає приводом супротиву законній роботі управителя та АРМА».
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Дума наголосила, що АРМА відкрите для діалогу в рамках закону і регулярно комунікує, зокрема із великими профспілками та їх представниками.
«На зустрічах із представниками ФПУ ми отримуємо шокуючу інформацію. Про здачу в оренду за безцінь поміщень для депутатів мільйонерів та бізнесменів мільярдерів… за 1 гривню», — поінформувала вона і додала, що вже направила відповідні звернення до компетентних органів для перевірки законності діяльності, яка здійснюється в будівлі.
Також у агентстві заявляють, що всі активи, які були відчужені з порушеннями, мають бути повернуті у державну власність.
За матеріалами:
Finance.ua
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