Рада ухвалила законопроєкт про реформу АРМА, що є вимогою ЄС — Finance.ua

Рада ухвалила законопроєкт про реформу АРМА, що є вимогою ЄС Сьогодні 18:10 — Казна та Політика

Рада ухвалила законопроєкт про реформу АРМА, що є вимогою ЄС

У середу, 18 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 12374-д , який оновлює правила роботи Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА). За документ проголосували 253 народні депутати.

Про це повідомив депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Закон вводить нові вимоги до кандидатів на посаду голови АРМА. Відбір очільника агентства проходитиме з участю міжнародних експертів.

Також оновлюється порядок управління арештованими активами, він має стати більш прозорим і контрольованим.

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За словами Железняка, ухвалення цього закону є однією з умов для отримання Україною 600 мільйонів євро фінансової допомоги від Євросоюзу.

Як повідомила Судово-юридична газета, законопроєктом вводиться нова стаття 13−1. Цією статтею закріплено, що зарплати в АРМА повинні «стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників».

Зарплата голови та працівників АРМА має складатися з:

посадового окладу;

надбавки за вислугу років;

надбавки за ранг;

премії;

інших надбавок і доплат, встановлених законодавством про державну службу.

Відповідно до нового закону, оклад радника і помічника голови АРМА має складати 23 прожиткових мінімумів, тобто, близько 70 тисяч грн.

Нині закон про АРМА встановлює, що оклад помічника і радника складає 7 мінімальних зарплат, тобто, близько 56 тисяч грн. При цьому дія відповідної статті закону про АРМА на даний час зупинена законом про бюджет.

Прийнятим законом установлюються нові посадові оклади працівників АРМА відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб:

голова АРМА — 44 (тобто, від 133 тисяч грн, якщо враховувати ПМ на 2025 рік);

заступники голови АРМА — 43;

директор департаменту, начальник самостійного управління центрального апарату — 36;

заступник директора департаменту, заступник начальника самостійного управління центрального апарату — 34;

керівник територіального управління — 34;

начальник самостійного відділу, завідувач самостійного сектору центрального апарату — 31;

заступник начальника самостійного відділу центрального апарату — 28;

начальник відділу, завідувач сектору у складі структурного підрозділу центрального апарату, заступник керівника теруправління — 28;

заступник начальника відділу у складі структурного підрозділу центрального апарату, начальник самостійного відділу теруправління — 25;

заступник начальника самостійного відділу, завідувач самостійного сектору теруправління — 24;

головний спеціаліст центрального апарату АРМА — 23;

головний спеціаліст теруправління — 19;

помічник голови АРМА — 23 (тобто, близько 70 тисяч грн);

радник голови АРМА — 23.

Закріплюється, що посадовий оклад встановлюється цим законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.

Надбавка за вислугу років, надбавка за ранг, премії та інші надбавки, доплати та компенсації виплачуються голові АРМА, його заступникам та іншим держслужбовцям відповідно до Закону «Про державну службу» з урахуванням положень закону про АРМА. Компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, виплачується у розмірі, визначеному урядом.

Разом з тим, закон передбачає, що нові розміри посадових окладів голови АРМА та його заступників застосовуються після призначення голови АРМА за новою процедурою. Тобто, за участі міжнародних експертів.

До такого призначення за новим порядком розміри посадових окладів голови та заступників встановлюються на рівні посадових окладів за відповідними посадами у центральному органі виконавчої влади із спеціальним статусом, у якому проведено класифікацію посад державної служби.

Нагадаємо, АРМА — це державне агентство, яке займається пошуком, арештом та управлінням майном, отриманим злочинним шляхом. Його створили у 2018 році. Під контроль АРМА потрапляють активи вартістю від 200 мінімальних зарплат. Агентство веде публічний реєстр такого майна і продає його через торги. Станом на червень 2025 року агентство очолює Олена Дума.

Рада також ухвалила законопроєкт, який змінює підхід до відповідальності за порушення у сфері декларування доходів і незаконного збагачення. «Ця ініціатива „підвищує довіру громадян до антикорупційної політики держави“. Проте зміст законопроєкту свідчить про протилежне», — зазначали раніше в Центрі протидії корупції.

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