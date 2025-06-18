Відповідальність за незаконне збагачення та недостовірне декларування: Рада ухвалила зміни — Finance.ua

Відповідальність за незаконне збагачення та недостовірне декларування: Рада ухвалила зміни Сьогодні 11:04

Відповідальність за незаконне збагачення та недостовірне декларування: Рада ухвалила зміни

Верховна Рада у вівторок, 17 червня, ухвалила законопроєкт № 13271−1 , який змінює підхід до відповідальності за порушення у сфері декларування доходів і незаконного збагачення.

Рішення підтримали 245 депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Закон передбачає підвищення порогів, з яких настає кримінальна або адміністративна відповідальність:

Кримінальна відповідальність за подання неправдивої інформації в декларації настає, якщо її сума перевищує 2,27 млн грн (раніше — 1,5 млн грн). Адміністративна відповідальність застосовуватиметься, якщо помилки в декларації перевищують 454 200 грн (замість нинішніх 302 800 грн).

Водночас зменшується поріг для притягнення до відповідальності за незаконне збагачення — з 9,84 млн грн до 9,08 млн грн.

У разі умисного декларування недостовірної інформації на суму понад 2,27 млн грн посадовцю може загрожувати:

штраф до 136 000 грн;

громадські роботи;

до 2 років позбавлення волі.

В НАБУ пояснюють, що зміни пов’язані з інфляцією та зростанням цін, які вплинули на реальну вартість майна та доходів.

Також детективи БЕБ тепер зможуть розслідувати економічні злочини лише у разі, якщо йдеться про шкоду на суму від 3 до 15 млн грн. Для НАБУ поріг підвищується до 15,14 млн грн (раніше — 6 млн грн).

Нові обмеження для НАЗК

Закон також обмежує повноваження НАЗК. Моніторинг способу життя тепер дозволено лише за період, коли особа перебуває на державній чи іншій посаді, визначеній законом.

Крім того, деякі категорії декларантів взагалі виключаються з-під моніторингу, зокрема:

аудитори;

нотаріуси;

оцінювачі;

арбітражні керуючі;

експерти;

третейські судді;

приватні виконавці тощо.

У Головному експертному управлінні Верховної Ради вже вказали, що ці зміни можуть створювати корупційні ризики.

Раніше Центр протидії корупції виступав проти цього документу, оскільки він дозволить уникнути покарання за корупцію та легалізувати накрадене після звільнення з посади.

«Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, ця ініціатива „підвищує довіру громадян до антикорупційної політики держави“. Проте зміст законопроєкту свідчить про протилежне. Адже він є черговою спробою послабити існуючі інструменти запобігання корупції», — заявляли в ЦПК.

У ЦПК пояснювали, що законопроєкт пропонує такі зміни:

1. Заборона перевіряти майно посадовців, яке набуте до або після перебування на державній посаді.

«Таким чином, посадовці зможуть до вступу на посаду вписувати суми коштів та майно, яке насправді не мають, аби потім виправдати награбоване. А після звільнення — зможуть взагалі не переживати, що у них знайдуть вкрадені у держави кошти та встигнути легалізувати кошти. Крім того, НАЗК не зможе перевірити майно, якщо декларант оформив його на третіх осіб або користується ним, не будучи безпосереднім власником», — зазначали експерти.

2. Звуження можливостей для цивільної конфіскації майна корупціонерів.

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«На перший погляд, це виглядає як посилення боротьби з корупцією. Але насправді — навпаки. Бо коли вартість незаконного майна менша за 9,8 млн грн, його все одно можна конфіскувати через так звану цивільну конфіскацію — спрощену процедуру, яка працює швидше та ефективніше, ніж кримінальне провадження. Якщо межу знизити, як пропонується, то багато таких справ просто не потраплятимуть під дію цивільної конфіскації», — аргументували в ЦПК.

3. Звуження повноважень НАБУ. Бюро займатиметься лише справами про корупцію, де йдеться про великі суми. Це означає, що розслідування менш «дорогих» порушень вестиме підконтрольне Офісу президента Державне бюро розслідувань (ДБР). А це може знизити ефективність розслідувань і збільшити ризик безкарності.

4. Підвищення порогів для покарання за брехню в деклараціях — посадовців буде складніше покарати за неправдиві декларації.

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